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Дар'я Білодід повернулася в Україну: як зустрічали бронзову призерку Олімпіади

27 липня 2021, 12:24

Днями батько Дар'ї Білодід заявив, що його донька призупинить кар'єру. Під час брифінгу спортсменка заявила, що його неправильно зрозуміли.

Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / скріншот

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 дзюдоїстка Дар’я Білодід у вівторок, 27 липня, повернулася до України з Токіо. В аеропорту "Бориспіль" її зустрічали друзі, уболівальники та журналісти.

Спортсменку привітали оплесками, а потім вручили букети з квітами. Потім розпочалася пресконференція за участю дзюдоїстки.

читайте також"Витратила всі сили на останню сутичку": дзюдоїстка Білодід прокоментувала свою бронзову медаль"Я хочу сказати, що журналісти неправильно зрозуміли мене і моїх батьків. Ми просто сказали, що я повинна відпочити, бо цей рік і взагалі останні років п'ять були дуже важкі - була дуже важка підготовка і психологічна, і фізична. І мені потрібен час з місяць-два, щоб відпочити, перезавантажитися та налаштуватися на наступний олімпійський цикл", - розповіла Білодід під час брифінгу.

"Звичайно, приємно, що медаль є. Тому що олімпійська медаль завжди буде в історії і моїй пам'яті. Звичайно, хотілося більшого. Я знаю, що я могла більше, я могла здобути золоту медаль. Але я думаю, що все ще попереду", - додала дзюдоїстка.

Нагадаємо, 25 липня батько Дар’ї Білодід заявив, що Дарина планує відпочити після виступу на ОІ-2020. Коли вона повернеться в спорт поки невідомо.

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"Коли відпочине, коли буде готова продовжити працювати, коли знову з’явиться бажання, тоді можна буде продовжити. Два, три, чотири місяці, пів року, не знаю. Буде видно з її стану", - сказав Геннадій Білодід в ефірі одного з телеканалів.

Українська спортсменка-дзюдоїстка Дар'я Білодід у перший же змагальний день Олімпійських ігор у Токіо-2020 зуміла виграти бронзову медаль.

Олімпійські ігри 2020
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