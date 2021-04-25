Динамо - Інгулець 5:0, Луческу позбавив Шахтар чемпіонства вперше за 5 сезонів

Динамо перемогло Інгулець в УПЛ і стало чемпіоном України.
У неділю, 25 квітня, київське Динамо у матчі 23-го туру Української прем'єр-ліги приймало Інгулець з Кіровоградської області.
Гра завершилася з рахунком 5:0 на користь підопічних Мірчі Луческу.
Таким чином Динамо набрало 58 очок і стало недосяжним для переслідувача – донецького Шахтаря.
Господарі поля відкрили рахунок вже на 4-й хвилині. Після кутового Де Пена навісив з лівого флангу, а Забарний головою пробив воротаря гостей.
Через 10 хвилин Де Пена і Шапаренко розіграли штрафний на розі штрафної, останній і після навісу Бесєдін в падінні головою відправив м'яч у сітку.
У другому таймі підопічні Луческу зробили рахунок розгромним. На 48-й і 70-й хвилинах відзначився дублем Циганков.
На 83-й хвилині після подачі з кутового передачу замкнув Попов.
Динамо - Інгулець 5:0
Ш: Забарний (4), Бесєдін (14), Циганков (48, 71), Попов (82)
Попередження: Кринський (23), Синьогуб (29), Бартулович (45+1)
Динамо: Бущан, Миколенко, Забарний, Попов, Кендзера (Караваєв, 46), Сидорчук (Шепелєв, 61), Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), Де Пена (Родрігеш, 61), Циганков, Бесєдін
Інгулець: Кринський, Салем, Семенко, Козак (Коваленко, 75), Бартулович, Коробенко, Васін (Сітчінава, 75), Янаков( Щедрий, 75), Асмелаш, Синьогуб, Шевцов (Плохотнюк, 81)
Додамо, що кияни востаннє ставали чемпіонами України в сезоні 2015/2016 років.
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Нагадаємо, раніше Динамо слідом за Шахтарем вилетіло з Ліги Європи.