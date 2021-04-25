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Динамо - Інгулець 5:0, Луческу позбавив Шахтар чемпіонства вперше за 5 сезонів

25 квітня 2021, 18:50
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Динамо перемогло Інгулець в УПЛ і стало чемпіоном України.

Київське Динамо перемогло в УПЛ
Динамо достроково стало чемпіоном України / Twitter/ DynamoKyiv

У неділю, 25 квітня, київське Динамо у матчі 23-го туру Української прем'єр-ліги приймало Інгулець з Кіровоградської області.

Гра завершилася з рахунком 5:0 на користь підопічних Мірчі Луческу.

Таким чином Динамо набрало 58 очок і стало недосяжним для переслідувача – донецького Шахтаря.

Господарі поля відкрили рахунок вже на 4-й хвилині. Після кутового Де Пена навісив з лівого флангу, а Забарний головою пробив воротаря гостей.

Через 10 хвилин Де Пена і Шапаренко розіграли штрафний на розі штрафної, останній і після навісу Бесєдін в падінні головою відправив м'яч у сітку.

У другому таймі підопічні Луческу зробили рахунок розгромним. На 48-й і 70-й хвилинах відзначився дублем Циганков.

На 83-й хвилині після подачі з кутового передачу замкнув Попов.

Динамо - Інгулець 5:0

Ш: Забарний (4), Бесєдін (14), Циганков (48, 71), Попов (82)

Попередження: Кринський (23), Синьогуб (29), Бартулович (45+1)

Динамо: Бущан, Миколенко, Забарний, Попов, Кендзера (Караваєв, 46), Сидорчук (Шепелєв, 61), Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), Де Пена (Родрігеш, 61), Циганков, Бесєдін

Інгулець: Кринський, Салем, Семенко, Козак (Коваленко, 75), Бартулович, Коробенко, Васін (Сітчінава, 75), Янаков( Щедрий, 75), Асмелаш, Синьогуб, Шевцов (Плохотнюк, 81)

Додамо, що кияни востаннє ставали чемпіонами України в сезоні 2015/2016 років.

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Нагадаємо, раніше Динамо слідом за Шахтарем вилетіло з Ліги Європи.

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