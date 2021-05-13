Динамо обіграло Зорю і завоювало Кубок України

У фінальному матчі Кубка України з футболу сезону 2020/2021 зійшлися київське Динамо (яке нещодавно зовсім стало чемпіоном) і луганська Зоря.

З перших хвилин гра пішла жорсткою і на підвищених швидкостях.

Вже на 8-й хвилині Миколенко постраждав у боротьбі проти Громова на лівому фланзі атаки. Пошкодження кисті правої руки у захисника киян. На 21-й хвилині Бесєдін в центрі штрафного зупинив подачу Попова з лівого флангу, але Віталій пробив над воротами.

На 38-й хвилині Жерсон знайшов Бесєдіна в правому фланзі чужого штрафного майданчика, після чого голкіперу довелося тягнути удар в дальній кут.

На 42-й хвилині Зоря відповіла. Над воротами пробив головою в завершенні подачі Юрченко зі штрафного на лівому фланзі.

Після перерви загострення гри знизився не особливо.

На 55-й хвилині Шапаренко просочився в лівому фланзі повз суперників, зайшов у штрафну, змістився і пробив. Прямо в верхній каркас у далекої дев'ятки.

61 зсув з флангу Циганков завершив ударом низом у центр воріт! Але воротар Зорі Василь врятував команду.

Другий тайм закінчився нічийно. І гра перейшла в додатковий час.

І лише на 98-й хвилині Динамо добилося успіху.

Аллахьяр втратив м'яч на чужій половині, Динамо втекло в контратаку, а Жерсон з правого флангу штрафного прострілив на Буяльського, який п'ятою підправив на Циганкова. 1:0

Вже під кінець овертайму Жуніньо перехопив у штрафному простріл жерсона з правого флангу. Гравця зорі тут же атакував Буяльський. І отримав у відповідь по ногах. Пенальті. Але Василь раптово взяв удар Циганкова в лівий нижній кут.

Динамо завоювало Кубок України 2021/2022.