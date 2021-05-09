"До побачення": донецький Шахтар залишився без тренера

Луїш Каштру покидає Шахтар / twitter.com/FCShakhtar_ua

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру, 9 травня, після перемоги над Інгульцем, оголосив про відхід з клубу.

Як заявив він після матчу на прес-конференції, він залишає Шахтар після двох років роботи.

"Зараз я хочу побажати Шахтарю величезного щастя, перемог, привітати президента за сміливість, так як він утримує такий проект", - заявив Каштру.

На ремарку про те, що ці слова звучать як прощання, португальський фахівець сказав, що так і є.

"Це "до побачення". "До побачення" з великими побажаннями удачі для всіх уболівальників, для всіх, хто любить Шахтар. Для мене велика честь бути його частиною. Дуже щасливий, що я представляв такий клуб", - додав Каштру.

Зазначимо, він очолював та керував Шахтарем протягом двох років. За цей час він виграв "золото" УПЛ в минулому сезоні, а також доходив, до півфіналу Ліги Європи.

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