"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020

Вперше в історії українці зіграють в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Наша збірна на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією.
Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.
Українські футболісти викликали справжній фурор у соцмережах. Вболівальники активно обговорюють успіх української збірної. І, насамперед відзначають роботу тренера української збірної. У Мережі навіть з'явився мем - Андрій Шевченко в образі свого великого однопрізвищника - Тараса Шевченка. Це фото пропонують розмістити на футболках уболівальників і навіть висунути Шеву в президенти.
Один з уболівальників встиг "переписати" перші строфи балади Великого Кобзаря "Причинна":
"Реве та стогне в своїй зоні
Й сердито Шева завива
До хлопців ніжно гне прокльони
Із лави свіжих підійма.
А бліді шведи на ту пору.
Уже ніяк не вигляда
Неначе хвильки в тихім морі
То наступа, то відступа.
Ще третє "ла-ла" не співали,
Як стадіон загомонів!
Бо наші гола забивали!
Й суддя востаннє засвистів".
"Ось прям емоції перехльостують ... як ніби сам грав! Для нас це історія! Шева - Богом поцілований, нехай веде цю збірну якнайдалі! Везіння потрібно заслужити. Спасибі шведам за 1/8, далі їдьте додому, ви свою місію виконали. А з брітішами вже будь, що буде!"
"Завтра всім - шведський стіл. Ми - у чвертьфіналі Євро"
"Андрій Шевченко - геній. Збірна України - найкраща збірна на світі. Хто цього не розуміє, той нічого не розуміє у футболі. Я все сказала".
Також вболівальники пишуть:
- "Сьогодні вони боролися через втому і біль. Показали, що вони справжні чоловіки";
- "Спасибі всім уболівальникам, гравцям і, звичайно, Артему Беседіну. Одужуй. Ганьба костоломам";
- "Я давно знав, що Довбик буде українським Холанндом";
- "Хлопці - молодці! Вистояли!";
- "І правда фантастика! Тремтіть, британці!".
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з історичною перемогою в матчі зі шведами, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями і планом на гру.
Зазначимо, збірна України в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 зустрінеться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі подолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.
До цього команди зустрічалися між собою сім разів. Чотири перемоги - на рахунку у англійців. Ще двічі була зафіксована нічия. Україна змогла виграти лише один раз у 2009 році у відборі на Чемпіонат світу. Єдиний та переможний гол забив Сергій Назаренко.