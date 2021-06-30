"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу / Фото Reuters

Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

Українські футболісти викликали справжній фурор у соцмережах. Вболівальники активно обговорюють успіх української збірної. І, насамперед відзначають роботу тренера української збірної. У Мережі навіть з'явився мем - Андрій Шевченко в образі свого великого однопрізвищника - Тараса Шевченка. Це фото пропонують розмістити на футболках уболівальників і навіть висунути Шеву в президенти.

Фото Facebook Процишин офіційний

Один з уболівальників встиг "переписати" перші строфи балади Великого Кобзаря "Причинна":

"Реве та стогне в своїй зоні

Й сердито Шева завива

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До хлопців ніжно гне прокльони

Із лави свіжих підійма.

А бліді шведи на ту пору.

Уже ніяк не вигляда

Неначе хвильки в тихім морі

То наступа, то відступа.

Ще третє "ла-ла" не співали,

Як стадіон загомонів!

Бо наші гола забивали!

Й суддя востаннє засвистів".

"Ось прям емоції перехльостують ... як ніби сам грав! Для нас це історія! Шева - Богом поцілований, нехай веде цю збірну якнайдалі! Везіння потрібно заслужити. Спасибі шведам за 1/8, далі їдьте додому, ви свою місію виконали. А з брітішами вже будь, що буде!"

"Завтра всім - шведський стіл. Ми - у чвертьфіналі Євро"

"Андрій Шевченко - геній. Збірна України - найкраща збірна на світі. Хто цього не розуміє, той нічого не розуміє у футболі. Я все сказала".

Також вболівальники пишуть:

"Сьогодні вони боролися через втому і біль. Показали, що вони справжні чоловіки";

"Спасибі всім уболівальникам, гравцям і, звичайно, Артему Беседіну. Одужуй. Ганьба костоломам";

"Я давно знав, що Довбик буде українським Холанндом";

"Хлопці - молодці! Вистояли!";

"І правда фантастика! Тремтіть, британці!".

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з історичною перемогою в матчі зі шведами, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями і планом на гру.

Зазначимо, збірна України в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 зустрінеться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі подолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.

До цього команди зустрічалися між собою сім разів. Чотири перемоги - на рахунку у англійців. Ще двічі була зафіксована нічия. Україна змогла виграти лише один раз у 2009 році у відборі на Чемпіонат світу. Єдиний та переможний гол забив Сергій Назаренко.