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Дзюдоїстка, яка завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, призупинила кар'єру

25 липня 2021, 15:54

За словами батька 20-річної атлетки, Дарина Білодід планує відпочити після виступу на ОІ-2020, а коли повернеться в спорт – поки невідомо.

Дар'я Білодід
Білодід вирішила призупинити кар'єру / Reuters

Призер Олімпіади Дар'я Білодід найближчим часом не візьме участі у змаганнях. За словами батька 20-річної атлетки, Дарина планує відпочити після виступи на ОІ-2020. Коли вона повернеться в спорт поки невідомо.

""Коли відпочине, коли буде готова продовжити працювати, коли знову з’явиться бажання, тоді можна буде продовжити. Два, три, чотири місяці, пів року, не знаю. Буде видно з її стану", - цитує Геннадія Білодіда "ТСН" з посиланням на ефір UA.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Дар'я Білодід завоювала першу в історії України нагороду в жіночому дзюдо, це також дебютна олімпійська медаль для самої атлетки і збірної України на Іграх в Токіо. Додамо, що після завоювання "бронзи" українська спортсменка не стримала емоцій і розплакалася.

Білодід зізналася, що насправді плакала не через те, що стала першою, хто здобув медаль для України. Вона розчарувалась через "бронзу". Українка підкреслила, що вона продовжить працювати, аби здійснити дитячу мрію і виграти золоту медаль Олімпіади.

Нагадаємо, що 23 липня в столиці Японії, Токіо стартували літні Олімпійські ігри-2020. Олімпіада повинна була пройти минулого року, але через пандемію була перенесена. З метою маркетингу 2020-й вирішили зберегти в назві.

У Росії, до речі, вирішили не показувати українських спортсменів під час церемонії відкриття Олімпіади. Коли дійшла черга до виходу збірної України, російський телеканал "Перший" пішов на рекламу. Закінчилася вона тоді, коли українці вже пройшлися парадом на Олімпійському стадіоні.

Олімпіада-2020 Дар'я Білодід новини України новини спорту
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