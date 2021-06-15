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Екс-тренер збірної України: "Я з повагою ставлюся до Росії"

15 червня 2021, 12:18

Буряк каже, що не може "плювати" у бік Росії, адже у нього там багато друзів.

Леонід Буряк
Леонід Буряк розповів, як поважає Росію / Dynamo.kiev.ua

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк, коментуючи скандал з формою національної команди на Євро-2020, заявив, що ставиться "з повагою" до Росії.

"Я, природно, не можу щось інше сказати. Все що зроблено Павелко і Українською асоціацією футболу - я з повагою ставлюся. Так, я думаю, що футбол поза політикою. У мене багато друзів в Росії, мій перший тренер був з Росії. Я з повагою ставлюся до Росії. Я не політик, я не хочу говорити на ці теми і давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. Я хочу говорити тільки про футбол. Той же Черчесов - я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся. Я не зможу плювати в ту сторону, коли нас багато пов'язувало. Як з Радянським футболом, так і з російським. Так що я з повагою ставлюся, а все інше нехай політики розбираються. Але, звичайно, я з повагою ставлюся до рішень УАФ", - заявив Буряк у коментарі Sport24.

Скандал з формою збірної

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня показала нову форму збірної України з Кримом і гаслом"Слава Україні".

Росія різко відреагувала на дану ситуацію і висловила свій протест. Представники російської влади закликали УЄФА заборонити Україні виступ у такій амуніції.

Однак 7 червня в УЄФА заявили, що в організації немає претензій до України з приводу форми національної збірної.

Через три дні, 10 червня, позиція УЄФА за формою збірної України змінюватися. В організації після офіційної скарги Росії заборонили українській команді грати в екіпіровці з гаслом "Героям слава".

11 червня УАФ затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні – Героям слава" в якості офіційних футбольних символів української національної збірної.

Пізніше в Українській асоціації футболу заявили, що Україна домовилися з УЄФА і гасло "Героям слава" залишиться на футболках команди.

збірна України з футболу
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