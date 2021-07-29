Ще одна медаль України на Олімпіаді-2020: плавець Михайло Романчук виборов "бронзу"

У плаванні на 800 метрів вільним стилем Романчук фінішував з результатом 7:42,33. "Золото "виграв Роберт Фінке, а "срібло" – Грегоріо Пальтріньєрі.
Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.
У фінальному запливі Романчук фінішував третім з результатом 7:42,33. "Золото" виграв американець Роберт Фінке, а "срібло" – італієць Грегоріо Пальтріньєрі, повідомляє НОК України.
"Я йшов до цієї нагороди 18 років", - сказав Романчук, коментуючи свої результати на Олімпіаді в Токіо.
Ще один українець Сергій Фролов продемонстрував шостий результат у фіналі змагання.
Крім того, Фролов увійшов до шістки найшвидших спортсменів планети за підсумками фінальних запливів на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських Іграх у Токіо.
Зазначимо, Романчук виграв "золото" на ЧС-2018 на короткій воді, є срібним призером чемпіонату світу 2017 року, чотириразовим чемпіоном Європи (по два "золота" в 2018 і 2021 роках) і переможцем континентальної першості на короткій воді в 2017-му.
Як повідомляв Главред, на літніх Олімпійських іграх-2020 Романчук встановив новий національний і олімпійський рекорд: він подолав заплив на дистанції 800 метрів з результатом 7.41.28.
Медалі України на Олімпіаді - 2020
- Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.
- Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо у чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.
- Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара стрілків Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
- Українець Павло Коростильов показав хороший результат з кульової стрільби з пістолета на 10 метрів серед чоловіків, але вибув зі змагань за крок від медалі. Він опинився на четвертому місці в загальному заліку.