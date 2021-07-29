Ще одна медаль України на Олімпіаді-2020: плавець Михайло Романчук виборов "бронзу"

Михайло Романчук встановив новий національний і олімпійський рекорд на Іграх у Токіо / Фото Reuters

Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.

У фінальному запливі Романчук фінішував третім з результатом 7:42,33. "Золото" виграв американець Роберт Фінке, а "срібло" – італієць Грегоріо Пальтріньєрі, повідомляє НОК України.

"Я йшов до цієї нагороди 18 років", - сказав Романчук, коментуючи свої результати на Олімпіаді в Токіо.

Ще один українець Сергій Фролов продемонстрував шостий результат у фіналі змагання.

Сергій Фролов / Фото twitter.com/OlympicUA

Крім того, Фролов увійшов до шістки найшвидших спортсменів планети за підсумками фінальних запливів на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських Іграх у Токіо.

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Зазначимо, Романчук виграв "золото" на ЧС-2018 на короткій воді, є срібним призером чемпіонату світу 2017 року, чотириразовим чемпіоном Європи (по два "золота" в 2018 і 2021 роках) і переможцем континентальної першості на короткій воді в 2017-му.

Як повідомляв Главред, на літніх Олімпійських іграх-2020 Романчук встановив новий національний і олімпійський рекорд: він подолав заплив на дистанції 800 метрів з результатом 7.41.28.

Медалі України на Олімпіаді - 2020