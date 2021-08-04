Ще одна сенсація в Токіо: українки Федина і Савчук завоювали "бронзу" в синхронному плаванні

Марта Федина і Анастасія Савчук / Reuters

Український дует Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзові нагороди в синхронному плаванні на Олімпіаді 2020 в Токіо.

У фіналі Федина і Савчук отримали 95.6000 бала.

Чемпіонами Олімпійських ігор стали представники російського олімпійського комітету Світлана Ромашина (п'ятиразова чемпіонка олімпіад) і Світлана Колесніченко (чемпіонка ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро), срібні нагороди завоював китайський дует Хуан Сючен і Сун Веньян.

Федина і Савчук вийшли у фінал змагань, показавши третій результат за підсумками довільної і технічної програм, наголошується на сайті Олімпіади в Токіо.

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Медальний залік України на Олімпіаді-2020

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