УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Це - щось": соцмережі вибухнули після фантастичної розв'язки фіналу Євро-2020

12 липня 2021, 12:36

В Італії після перемоги на Євро-2020 переробили головну пісню турніру на свій лад і зробили з цього кращий футбольний мем.

1626037825-9642.JPG
Епізод фіналу Євро-2020 / Reuters

Збірна Англії під керівництвом Гарета Саутгейта на Євро-2020 показувала "антифутбол", заявив відомий футбольний журналіст Артем Франков.

Як пише він у своєму Telegram-каналі, Італія не менше ніж Англія заслужила перемогу на Євро-2020.

"Просто молодці, але не якісь там небожителі, які явили диво і когось там осоромили. Це ж якийсь рудимент: мало виграти, попутно потрібно ще й обгадити когось, чи то цього суперника, чи то колишнього. Вмійте просто радіти! Або вчіться цьому, якщо ви настільки хворі, що перемога чужої збірної на євро може заподіяти вам настільки масштабні емоції. Справді - багато хто від фелічіти об стіну б'ються?" ,- підкреслив Франков.

false

У справедливості кінцевого результату переконаний спортивний журналіст Костянтин Андріюк.

"Але після серії пенальті, мені гравців збірної Англії вже не шкода. Чуваки! Це - головний матч вашого життя! Ви що бляха, не очікували, що фінал завершиться серією пенальті? Ви серйозно не чули про таку фігню у футболі, як пенальті? І в цей вечір це була не лотерея. Лотерея, це коли рахунок 10: 10 і у кого дійсно вже не витримали нерви. І ви бляха, англійці мали всі ці 4 дні підготовки до фіналу тренувати свої удари з пенальті в опупіння. І ви повинні були лягати спати і вам повинні снитися всі відбиті пенальті Доннаруми і його стрибки в кути, за останні 5 років. ( ... ) Вміння виконувати пенальті, це теж частина гри і профі майстерності. Не вмієш бити пенальті - не гідний стати чемпіоном Європи!", - пише він у Facebook.

Реклама
false

Спортивний журналіст Руслан Свірін відзначає ключову роль капітана італійців Джорджіо К'єлліні.

"Капітан справжній. Ось ця стрижнева фігура в команді і робить різницю, хоча у воротах суперника розписуються його партнери. А серію пенальті Італія виграла на досвіді. На момент пробиття 11-метрових у розпорядженні Саутгейта виявилися якісь неврівноважені молодики з мільйонними контрактами, які звели нанівець зусилля прагматичного фахівця", - підкреслив він Facebook.

false

Відомий футбольний оглядач Ігор Лінник підкреслив заслугу воротаря збірної Італії, а також дивний вибір англійців на виконання серії 11-метрових.

"Англійські пенальті - це щось. Ну і Саутгейт в цьому плані - хлопець бувалий... Доннарумма - чемпіон! А його новий контракт тепер хто потягне?", - зазначив він у Facebook.

false

"It's coming to Rome!"в Італії тролять Англію після фіналу Євро-2020

Звернемо увагу, що в Італії після перемоги на Євро-2020 переробили головну пісню турніру на свій лад і зробили з цього кращий футбольний мем літа. Навіть Леонардо Бонуччі прокричав "It's coming to Rome!"у камеру двічі.

При цьому користувачі в соцмережах обговорили гасло Football's coming home ("Футбол повертається додому"), який англійські фанати використовували практично скрізь, не сумніваючись у перемозі своєї збірної. Але в підсумку футбол повертається не в Англію, а в Рим.

1626031527-1483.JPG
1626031527-1483.JPG / Reuters

Тролінг англійців підтримала і італійська компанія з виробництва автомобілів Fiat. "Тепер ми можемо кричати вголос, "It's coming to Rome!" Футбол повернувся до Італії прямо з Уемблі. Спасибі за подорож, це було незабутньо", - написали представник бренду в Instagram.

false

Додамо, що багато шотландців за результатами фіналу Євро-2020 з радістю сприйняли поразку англійців. На вулиці міст Шотландії навіть вийшли радісні вболівальники, що розмахували італійськими прапорами.

Після фіналу Євро-2020 в Англії спалахнув расистський скандал

"Це не кінець для цієї молодої збірної Англії, це тільки початок. Привітання Італії, ви заслужили це", — написав з соцмережах головний експерт англійського футболу Гарі Лінекер.

false

З його думкою не погодився сер Майкл тейк, колишній член парламенту від Консервативної партії.

"П'яні натовпи перед матчем. Слабке управління. Переоцінені гравці. Випустити молодих гравців бити пенальті. Містер Саутгейт, вам потрібно на багато що дати відповідь. І спасибі Господу за регбі і крикет", — обурюється він.

false

З приводу гри фіналу Євро - 2020 висловився навіть прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Неймовірно образливе завершення Євро-2020. Але Гарет Саутгейт і його збірна Англії грали як герої. Вони зробили нашу країну знову гордою і заслуговують великої поваги", — написав він.

false

Додамо, що невдаха фіналу Євро-2020 півзахисник збірної Англії Букайо Сака піддався расистським образам в соцмережах. 19-річний гравець Арсеналу не забив вирішальний пенальті у ворота Італії в серії післяматчевих 11-метрових ударів.

Під останнім постом Сака в Instagram з'явилося безліч расистських коментарів. Один користувач мережі написав гравцеві: "Забирайся з моєї країни", а інший сказав: "Повертайся в Нігерію".

Футбольна асоціація Англії (FA) вже відреагувала на ситуацію.

1626037824-5117.JPG
/ Reuters

"Ми шоковані і зробимо все можливе, щоб підтримати гравців, які постраждали від расизму. Ті люди, які стоять за такою огидною поведінкою, не можуть вважатися вболівальниками збірної Англії. Закликаємо до найсуворіших покарань всіх винних", - йдеться в заяві FA.

З приводу скандалу також висловився Борис Джонсон.

Він заявив, що тим, хто ображає футболістів збірної Англії, які програли у фіналі Євро-2020, на расовому грунті в соцмережах, має бути соромно.

"Ця збірна Англії заслуговує на те, щоб її вшановували як героїв, а не ображали на расовому грунті в соціальних мережах. Тим, хто відповідальний за ці жахливі образи, має бути соромно за себе", — написав Джонсон в Twitter.

false

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 в Лондоні збірна Італії перемогла збірну Англії в серії пенальті.

Як відомо, на груповому етапі Євро-2020 підопічні Шевченка здобули одну перемогу над Північною Македонією (2:1) і програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1).

Завдяки успішному збігу обставин і перемозі Швеції над Польщею, Україна вийшла в плей-офф.

читайте такожКров перед фіналом Євро-2020: англійські ультрас влаштували погром у Лондоні

В 1/8 фіналу наші футболісти в додатковий час обіграли Шведську збірну (2:1).

У чвертьфіналі українці грали з командою Англії і зазнали розгромної поразки – 0:4.

Евро-2020 новини футболу новини спорту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найпростіший рецепт в світі: рол з лаваша на гриліНайпростіший рецепт в світі: рол з лаваша на грилі Україну накриє дика спека під +40: стали відомі найгарячіші дні та регіониУкраїну накриє дика спека під +40: стали відомі найгарячіші дні та регіони Україну розжарить до рекордних +39 градусів: синоптик назвала найспекотніші дні літа 2021Україну розжарить до рекордних +39 градусів: синоптик назвала найспекотніші дні літа 2021 В Україні з 1 серпня змінюють тариф на електроенергію: хто заплатить більшеВ Україні з 1 серпня змінюють тариф на електроенергію: хто заплатить більше "Заміни бути не може": Меркель зробила гучну заяву щодо Північного потоку-2"Заміни бути не може": Меркель зробила гучну заяву щодо Північного потоку-2

Останні новини

18:00

Мати з двома дітьми виганяли із залізничного вокзалу в Запоріжжі: всьому виною діти - вони спали

17:56

"Буде взагалі жесть": синоптики попередили про настання небезпечної аномалії в Україні Відео

17:54

Що н в жодному разі не можна замовляти в Макдональдс: закуски і напої Відео

17:48

Руками Меркель Росія прокладає собі шлях до України Погляд

17:46

Еко-активістка співачка Руслана зважилася на пластичну операцію

Реклама
17:17

Джессіка з Холостяка знайшла собі хлопця і показала спільні фото

17:13

Прикмети на 14 липня: що не можна робити Відео

17:06

США влаштують крах Північного потоку-2: у Нафтогазі назвали сценарій провалу газових планів Росії

17:02

Фейки Порошенко та оди Зеленському: Мендель опублікувала новий фрагмент своєї книги

17:00

Суд наклав арешт на майно Козака Відео

16:49

У Харкові померло немовля через дитячу суміш: мати здивувала вчинком Відео

16:37

Скандал у Запоріжжі: директор школи звинуватила батьків у крадіжці килима, придбаного за їхні гроші

16:33

Завершилися зйомки Русалоньки з темношкірою актрисою Холлі Бейлі

15:59

ЗМІ оголосили про засідання Ради щодо відставки Авакова

15:56

У Святогірську за програмою "Велике будівництво" відкриють госпіталь для реабілітації військових

15:55

Моргенштерн повністю виправдався за пропаганду наркотиків у піснях

15:55

Тарифи на тепло в Україні різко злетять: скільки будемо платити Відео

15:40

"Це не тільки власність Росії": Зеленський зробив гучну заяву Відео

15:30

Щемливе відео: на курорті в Одесі чоловік врятував пташку від спеки і став зіркою Відео

15:21

Смачні кавуни на зиму: неймовірно простий покроковий рецепт Відео

Реклама
15:12

В Україні скасовується навчання в старших класах: що робити батькам

15:04

Битва на Троєщині: у Києві смішно побилися велосипедист і водій вантажівки Відео

14:46

Упала в траву, обличчя синє: на Вінниччині автомобіль врізався в коляску з 11-місячною дівчинкою Відео

14:28

На Житомирщині військовий вистрілив дитині в спину: підозрюють полковника головрозвідки Відео

14:11

Гороскоп на 14 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: заступництво доброї сили та втрата грошей Відео

14:10

Статті пише, а розмовляти не хоче: Зеленський тонко пожартував над Путіним і покликав на зустріч Відео

14:00

"Ми були вражені активністю": в 1+1 media розповіли, як працевлаштовують стажерів старшого віку

13:37

Пєсков заявив, що Путін готовий влаштувати рандеву з Зеленським, але за однієї умови Відео

13:35

Даша Квіткова народила сина і показала зворушливе фото з пологового будинку

13:12

Зеленський пояснив, чому відкладається його зустріч з Путіним, Меркель і Макроном

13:00

Рак кишківника: вчені назвали ліки, які можуть викликати хворобу Відео

12:50

Марго Роббі втомилася від Харлі Квінн і готова покинути роль

12:50

Потужні гарантії для Києва відносно газу на 10-15 років: Зеленський поставив умову Заходу щодо СП-2 Відео

12:41

"Заробляємо копійки – й ті забирають": на Житомирщині розгорілася війна за чорницю Відео

12:03

"Автомагістраль-Південь" до Дня Незалежності відновить Театральну площу і фасад опери у Києві

12:02

Гороскоп на 13 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нещасні випадки, брехня й таємні перешкоди Відео

11:48

Данілов замість Авакова: ЗМІ дізналися про плани Банкової щодо нового глави МВС

11:32

Магнітна буря з 13 липня відкриває найнебезпечніший період місяця: що робити Відео

11:30

Alyona Alyona відповіла українцям за скандал через пісню з російським виконавцем

11:28

Масове отруєння на м'ясокомбінаті в Глобино: постраждали 16 працівників Відео

Реклама
11:21

Два "бабиних літа" і ранній сніг: синоптик розповів, якою буде погода в Україні восени

11:05

Економія мільйона кВт-год електроенергії на рік: підвищено енергоеффектіновсть меткомбінату Ілліча

10:50

"Множить на нуль нашу українізацію": Ніцой знову піддала жорсткій критиці футболіста Довбика Відео

10:34

У Вінницькій області авто від удару відкинуло на узбіччя, де стояли жінки: дві з них загинули

10:24

Гола Анна Богдан викликала фурор і розповіла про своє натхнення

10:22

Колишній "слуга народу" Шевченко зробив комплімент Путіну і назвав росіян "братнім народом"

10:03

Небезпечна забава: у Росії туристки зірвалися з гойдалок прямо в каньйон Відео

09:50

Спека і удар стихії: синоптик уточнив прогноз погоди в Україні до кінця літа

09:38

Смерть немовляти у Харкові: дитина могла отруїтися дитячою сумішшю

09:29

Настя Каменських топлес в рожевих трусиках звела з розуму ніжним кадром

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти