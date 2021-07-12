"Це - щось": соцмережі вибухнули після фантастичної розв'язки фіналу Євро-2020

Епізод фіналу Євро-2020 / Reuters

Збірна Англії під керівництвом Гарета Саутгейта на Євро-2020 показувала "антифутбол", заявив відомий футбольний журналіст Артем Франков.

Як пише він у своєму Telegram-каналі, Італія не менше ніж Англія заслужила перемогу на Євро-2020.

"Просто молодці, але не якісь там небожителі, які явили диво і когось там осоромили. Це ж якийсь рудимент: мало виграти, попутно потрібно ще й обгадити когось, чи то цього суперника, чи то колишнього. Вмійте просто радіти! Або вчіться цьому, якщо ви настільки хворі, що перемога чужої збірної на євро може заподіяти вам настільки масштабні емоції. Справді - багато хто від фелічіти об стіну б'ються?" ,- підкреслив Франков.

У справедливості кінцевого результату переконаний спортивний журналіст Костянтин Андріюк.

"Але після серії пенальті, мені гравців збірної Англії вже не шкода. Чуваки! Це - головний матч вашого життя! Ви що бляха, не очікували, що фінал завершиться серією пенальті? Ви серйозно не чули про таку фігню у футболі, як пенальті? І в цей вечір це була не лотерея. Лотерея, це коли рахунок 10: 10 і у кого дійсно вже не витримали нерви. І ви бляха, англійці мали всі ці 4 дні підготовки до фіналу тренувати свої удари з пенальті в опупіння. І ви повинні були лягати спати і вам повинні снитися всі відбиті пенальті Доннаруми і його стрибки в кути, за останні 5 років. ( ... ) Вміння виконувати пенальті, це теж частина гри і профі майстерності. Не вмієш бити пенальті - не гідний стати чемпіоном Європи!", - пише він у Facebook.

Реклама

Спортивний журналіст Руслан Свірін відзначає ключову роль капітана італійців Джорджіо К'єлліні.

"Капітан справжній. Ось ця стрижнева фігура в команді і робить різницю, хоча у воротах суперника розписуються його партнери. А серію пенальті Італія виграла на досвіді. На момент пробиття 11-метрових у розпорядженні Саутгейта виявилися якісь неврівноважені молодики з мільйонними контрактами, які звели нанівець зусилля прагматичного фахівця", - підкреслив він Facebook.

Відомий футбольний оглядач Ігор Лінник підкреслив заслугу воротаря збірної Італії, а також дивний вибір англійців на виконання серії 11-метрових.

"Англійські пенальті - це щось. Ну і Саутгейт в цьому плані - хлопець бувалий... Доннарумма - чемпіон! А його новий контракт тепер хто потягне?", - зазначив він у Facebook.

"It's coming to Rome!"в Італії тролять Англію після фіналу Євро-2020

Звернемо увагу, що в Італії після перемоги на Євро-2020 переробили головну пісню турніру на свій лад і зробили з цього кращий футбольний мем літа. Навіть Леонардо Бонуччі прокричав "It's coming to Rome!"у камеру двічі.

При цьому користувачі в соцмережах обговорили гасло Football's coming home ("Футбол повертається додому"), який англійські фанати використовували практично скрізь, не сумніваючись у перемозі своєї збірної. Але в підсумку футбол повертається не в Англію, а в Рим.

1626031527-1483.JPG / Reuters

Тролінг англійців підтримала і італійська компанія з виробництва автомобілів Fiat. "Тепер ми можемо кричати вголос, "It's coming to Rome!" Футбол повернувся до Італії прямо з Уемблі. Спасибі за подорож, це було незабутньо", - написали представник бренду в Instagram.

Додамо, що багато шотландців за результатами фіналу Євро-2020 з радістю сприйняли поразку англійців. На вулиці міст Шотландії навіть вийшли радісні вболівальники, що розмахували італійськими прапорами.

Після фіналу Євро-2020 в Англії спалахнув расистський скандал

"Це не кінець для цієї молодої збірної Англії, це тільки початок. Привітання Італії, ви заслужили це", — написав з соцмережах головний експерт англійського футболу Гарі Лінекер.

З його думкою не погодився сер Майкл тейк, колишній член парламенту від Консервативної партії.

"П'яні натовпи перед матчем. Слабке управління. Переоцінені гравці. Випустити молодих гравців бити пенальті. Містер Саутгейт, вам потрібно на багато що дати відповідь. І спасибі Господу за регбі і крикет", — обурюється він.

З приводу гри фіналу Євро - 2020 висловився навіть прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Неймовірно образливе завершення Євро-2020. Але Гарет Саутгейт і його збірна Англії грали як герої. Вони зробили нашу країну знову гордою і заслуговують великої поваги", — написав він.

Додамо, що невдаха фіналу Євро-2020 півзахисник збірної Англії Букайо Сака піддався расистським образам в соцмережах. 19-річний гравець Арсеналу не забив вирішальний пенальті у ворота Італії в серії післяматчевих 11-метрових ударів.

Під останнім постом Сака в Instagram з'явилося безліч расистських коментарів. Один користувач мережі написав гравцеві: "Забирайся з моєї країни", а інший сказав: "Повертайся в Нігерію".

Футбольна асоціація Англії (FA) вже відреагувала на ситуацію.

/ Reuters

"Ми шоковані і зробимо все можливе, щоб підтримати гравців, які постраждали від расизму. Ті люди, які стоять за такою огидною поведінкою, не можуть вважатися вболівальниками збірної Англії. Закликаємо до найсуворіших покарань всіх винних", - йдеться в заяві FA.

З приводу скандалу також висловився Борис Джонсон.

Він заявив, що тим, хто ображає футболістів збірної Англії, які програли у фіналі Євро-2020, на расовому грунті в соцмережах, має бути соромно.

"Ця збірна Англії заслуговує на те, щоб її вшановували як героїв, а не ображали на расовому грунті в соціальних мережах. Тим, хто відповідальний за ці жахливі образи, має бути соромно за себе", — написав Джонсон в Twitter.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 в Лондоні збірна Італії перемогла збірну Англії в серії пенальті.

Як відомо, на груповому етапі Євро-2020 підопічні Шевченка здобули одну перемогу над Північною Македонією (2:1) і програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1).

Завдяки успішному збігу обставин і перемозі Швеції над Польщею, Україна вийшла в плей-офф.

читайте такожКров перед фіналом Євро-2020: англійські ультрас влаштували погром у Лондоні

В 1/8 фіналу наші футболісти в додатковий час обіграли Шведську збірну (2:1).

У чвертьфіналі українці грали з командою Англії і зазнали розгромної поразки – 0:4.