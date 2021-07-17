"Це провокація": у Держдумі істерять через карту з Кримом на футболках клубів УПЛ

У РФ істерять через форму українських футболістів / УАФ

На рішення Української Асоціації футболу нанести на форму клубів чемпіонату країни карту України з Кримом і логотип з гаслами "Слава Україні! Героям Слава!" відреагувала депутат Держдуми РФ Світлана Журова.

Як заявила вона виданню Спорт-Експрес, в Україні нібито змішують спорт і політику.

"Вони свою карту і не змінювали. Українці натхнені тим результатом, який показала їх збірна на чемпіонаті Європи. Вони і далі будуть робити свої чергові провокації. На цьому українці не зупиняться. Впевнена, що вони продовжать змішувати спорт і Політику. Найкраща наша відповідь на такі провокації - стаття Володимира Володимировича Путіна. Вона з'явилася не просто так", - сказала Журова.

Нагадаємо, що велика емблема УАФ з гаслами " Слава Україні!"і" Героям слава!"була затверджена після того, як вони стали офіційними гаслами національної збірної. Цьому передував гучний скандал з формою збірної України на Євро-2020.

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом " Слава Україні! Героям Слава".

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Російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів.

УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Втім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".