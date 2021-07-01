Євро-2020: Малиновський назвав перевагу збірної України над Англією

Руслан Малиновський розповів про гру з англійцями / Reuters

Майбутню зустріч України зі збірною Англії в чверть фіналі Євро-2020, яка відбудеться 3 липня, прокоментував півзахисник нашої команди Руслан Малиновський, передає офіційний сайт УАФ.

"Я не згоден з твердженням, що у нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер зазначив, що не потрібно літати в хмарах і говорити, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано", - підкреслив Малиновський.

Півзахисник зазначив, що українській збірній не слід боятися суперника.

"Англія-дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини, Іспанії, у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану і продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату".

Також він сказав, Яка перевага є у "жовто-синіх". Малиновський погодився, що збірній України буде легше через те, що вона є аутсайдером протистояння:

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"Англія - фаворит нашого матчу, тому на неї буде більший тиск, ніж на нас".

Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи;

Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик;

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2: 0);

Поєдинок відбудеться 3 липня на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок о 22: 00.