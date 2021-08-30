Феєрія на Паралімпіаді: українці завоювали ще 6 медалей і опинилися у п'ятірці лідерів

Українці успішно виступають на Паралімпійських іграх / REUTERS

Українська збірна на Паралімпіаді-2020 у Токіо поповнила медальний залік ще двома золотими медалями.

Плавець Андрій Трусов став чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині, а Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6, повідомляється в Twitter Паралімпійських ігор.

"У першій медальній гонці з плавання Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Токіо також відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів серед чоловіків у класі SH1. У фіналі участь брали два українці - Андрій Дорошенко та Юрій стоєв. Дорошенко посів друге місце.

У свою чергу Ірина Щетник завоювала "бронзу" зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів серед жінок у класі SH1.

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Разом з тим Віктор Дідух став срібним призером з настільного тенісу серед чоловіків у класі 8.

Також легкоатлет Ігор Цвєтов став другим у бігу на дистанції 100 метрів, завоювавши срібло Паралімпійських ігор.

Додамо, що після завойованих медалей Україна потрапила до п'ятірки лідерів на Паралімпійських іграх у Токіо. На рахунку збірної вже 12 золотих медалей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпіади, здобувши впевнену перемогу у змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.

Відзначимо, що в першій спробі Шевчук підняла 125 кілограмів, а другу і третю їй не зарахували.