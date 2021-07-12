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Італія сенсаційно виграла Євро-2020

12 липня 2021, 01:17

Після невдалого кутового Італії англійці розбіглися в контратаку, яка завершилася голом.

  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters

11 липня пройшов фінал чемпіонату Європи з футболу. Зустріч між Італією і Англією проходила в Лондоні на стадіоні Уемблі.

Варто відзначити, що обидві збірні виграли у своїх групах, не пропустивши жодного гола. При цьому Італія виграла всі три матчі групи A, Англія одного разу зіграла внічию.

Матч стартував дуже емоційно і Англія вже на другій хвилині забила красивий гол.

Після невдалого кутового Італії англійці розбіглися в контратаку, яка завершилася подачею Кальвіна Філліпса і замиканням Люка Шоу точним ударом в ближній кут 1:0.

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Відео голу збірної Англії

Італійці більше суперника володіли м'ячем, але до небезпеки справа не доходила.

Англія в легкому темпі іноді атакувала, але головне завдання виконували - не допустити гостроти від італійців. І поки суперника вдається стримати.

Кінець першого тайму таки завершився лідерством Англія. У Італії нічого не виходило в атаці. І команди пішли на перерву.

Другий тайм почався активніше. Італійці почали пресинг.

На 67 хвилині Італія порівнює рахунок.

Леонардо Бонуччі забиває після декількох стрибків м'яча в штрафному майданчику і відскоку від штанги після кутового.

Відео голу збірної Італії

Основний час матчу завершився з результатом 1:1.

Перший екстратайм завершився також з рахунком 1:1. Команди намагаються діяти агресивно, але до важливого голу так справа і не дойшла. Хоча в екстратаймі Італія мала дуже хороший шанс забити гол.

Не змогли визначити переможця Євро-2020 в додатковий час. Тепер уболівальників чекає серія пенальті.

Серія пенальті у фіналі Євро-2020

Італія першою почала бити пенальті. Берарді точно пробив у ворота воротаря збірної Англії 1:0.

У Англії б'є Харрі Кейн. Впевнений удар в кут, в який стрибнув Доннарумма 1:1.

Андреа Белотті не забив. Пікфорд потягнув удар форварда 1:1.

Магуайр пробив впевнено у верхній кут у ворота збірної Італії. 2:1 для Англії.

Леонардо Бонуччі небезпечно пробив гол 2:2.

Бернардескі пробив точно по центру 3:2 для Італії.

Джейдон Санчо вийшов бити пенальті, і знову немає голу 3:2 на користь збірної Італії.

Воротар збірної Італії знову відбив красивий гол англійців. Збірна Італії - новий чемпіон Європи з футболу.

Це другий титул чемпіонів Європи для Італії. Вперше тріумф італійці святкували в далекому 1968-му році.

Италия Англия Евро-2020
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