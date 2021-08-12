"Фото є традиційним": у Федерації виправдали обійми Магучіх з росіянкою на Олімпіаді

Ярослава Магучіх зі спортсменкою з РФ / Reuters

Скандал навколо фото легкоатлетки Ярослави Магучих з росіянкою на Олімпіаді прокоментували у Федерації легкої атлетики України.

У федерації підкреслили, що Магучіх – одна з найталановитіших легкоатлеток світу за всю історію. Їй вже належать світові та європейські рекорди в різних вікових категоріях і її вважають найреальнішою претенденткою на те, щоб побити світовий рекорд, який тримається з 1987 року, йдеться на сторінці ФЛАУ в Facebook.

У Федерації процитували слова Магучих: "Коли стою на п'єдесталі, емоції зашкалюють. Розумію, що уявляю свою країну, піднімається український прапор і звучить наш гімн. У ці миті приємно і спокійно на душі. Стоїш і радієш".

У ФЛАУ впевнені, що перемогами Магучіх заявляє світу не тільки про себе, а й про Україну. У Федерації відзначили, що на Олімпійських Іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали один одного – це традиція на всіх без винятку турнірах.

"І хто б не стояв поруч з тобою на п'єдесталі, потрібно віддати йому данину в знак чесного суперництва. Жодним своїм висловлюванням Ярослава Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні. Цінуємо людей, які прославляють нашу країну на весь світ", – додали у ФЛАУ.

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Нагадаємо, раніше Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

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Магучіх і Ласіцкене обіймалися після закінчення змагань, а також разом позували для фотографів.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучих, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

"З приводу цькування дитини. Йому 19 років-я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає", - підкреслив він.