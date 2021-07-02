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Футболісти збірної заговорили українською після "мовного скандалу"

2 липня 2021, 17:09

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь підтвердив, що українські спортсмени та тренери під час публічних виступів повинні говорити державною мовою.

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Футболісти збірної України заговорили українською / Фото Reuters

Збірна України з футболу продовжує свій шлях на чемпіонаті Європи-2020. У суботу, 3 липня, наша команда в Римі зіграє проти збірної Англії, яка на стадії 1/8 фіналу здолала національну команду Німеччини.

Напередодні гри багато гравців збірної перейшли на українську мову в соцмережах і під час публічних виступів. Руслан Малиновський та Роман Яремчук, відповідаючи на запитання журналістів про підготовку до гри, пояснювали деталі українською, вільно переходячи і на англійську.

Рідна мова їм до лиця

Якщо нападник "жовто-синіх" Яремчук в житті спілкується рідною мовою, то з вуст Малиновського, який раніше розмовляв російською, було досить несподівано почути українську.

"Ми побачили після останньої гри, що в футболі все можливо. І ми будемо дуже гарно готуватися до цієї гри", – сказав Малиновський. Відзначимо, що у вимові півзахисника Аталанти не було чутно жодного суржику.

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Цікаво, що не тільки під час пресконференцій підопічні Шевченка почали розмовляти державною мовою. Повідомлення українською також з'явилися в Instagram українських футбольних зірок Георгія Бущана, воротаря донецького "Шахтаря" Андрія П'ятова, Андрія Ярмоленка, який постом підтримав травмованого на полі колегу Артема Бесєдіна, Сергія Сидорчука, Андрія Трубіна та Артема Довбика.

Деякі шанувальники футболу вважають, що на "українізацію" футболістів вплинув недавній "мовний скандал", який розгорівся після гнівного посту письменниці Лариси Ніцой, яка дорікнула наших гравців у тому, що вони розмовляють російською в публічній площині і назвала автора переможного голу для збірної України Артема Довбика "марсіанином" і "московітом".

  • Футболісти збірної заговорили українською
    Футболісти збірної заговорили українською Instagram
  • Футболісти збірної заговорили українською
    Футболісти збірної заговорили українською Instagram
  • Футболісти збірної заговорили українською
    Футболісти збірної заговорили українською Instagram
  • Футболісти збірної заговорили українською
    Футболісти збірної заговорили українською Instagram
  • Футболісти збірної заговорили українською
    Футболісти збірної заговорили українською Instagram

Україна – Англія: головне

  • Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 липня на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок о 22: 00.
  • Ця зустріч стане 8-ю в історії протистоянь цих збірних
  • Поєдинок між українцями та англійцями обслуговуватиме німець Фелікс Брих, який же працював на матчі збірної України на Євро-2020. При його суддівстві наша команда поступилася Нідерландам (2:3).

збірна України з футболу
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Футболісти збірної заговорили українською після "мовного скандалу" Фото Відео

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