Футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" затверджено: виконком УАФ ухвалив рішення

Футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" затверджено / facebook.com/andriy.pavelko

Виконком Української Асоціації футболу (УАФ) 11 червня одноголосно затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!". Також як офіційний символ затверджено великий герб - карту України з Тризубом у центрі, повідомив очільник УАФ Андрій Павелко.

"Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших уболівальників в рідній країні, і в усьому світі. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять у собі ці атрибути, об'єднав усіх українців, з різних регіонів України та наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов'язані й маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!" - повідомив Павелко на своїй сторінці у Facebook в п'ятницю, 11 червня.

За його словами, також виконком УАФ одноголосно - 45 членів "за" - затвердив футбольні символи України.

Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді тризуба з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з Тризубом у центрі.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграє на Євро-2020. Ігри пройдуть з 11 червня до 11 липня в 11 країнах.

У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев раніше заявляв, що в УЄФА мають заборонити Україні виступати в такій формі на чемпіонаті Європи з футболу.

Примітно, один з матчів Євро-2020 відбудеться в Санкт-Петербурзі. І якщо Україна проб'ється до чвертьфіналу турніру, то зможе зіграти в Росії у футболках з Кримом.

7 червня в УЄФА сказали про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.

Згодом ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірній Росії з футболу від участі в Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.

Після скарги Росії до УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна має прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.

В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.