УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Гімназіада взимку і чемпіонат світу з футболу: Зеленський оголосив про два великих турніри в Україні

18 вересня 2021, 12:59

Україна проведе світові змагання на високому рівні, сказав Володимир Зеленський.

Офіс президента
У Зеленського, як і раніше, будують плани щодо проведення зимової Олімпіади в Україні / УНІАН

Україна у 2023 році повинна провести два великих міжнародних турніри – всесвітню зимову Гімназіаду серед старшокласників і чемпіонат світу з футболу серед школярів влітку. Держава розраховує, що організація заходів відбудеться на високому рівні. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна вперше в історії учнівського спорту отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів та всесвітню зимову Гімназіаду - 2023. Переконаний, ми проведемо їх на високому рівні", - повідомляє пресслужба глави держави.

За словами гаранта, спорт повинен займати важливе місце в житті дитини, оскільки він вчить людину здобувати перемоги і приймати поразки. Тому дітям треба надавати можливість для спортивного розвитку.

"Я не кажу про те, що кожен повинен стати професійним спортсменом - ні. Просто кожна сучасна дитина повинна бути зі спортом на "ти". Розуміти, що одні його види вчать грати в команді, інші - сподіватися тільки на себе. Спорт вчить перемагати, вчить, нарешті, гідно сприймати поразки і ставати після них сильнішими", - сказав Зеленський.читайте також"Соромно за свою країну": учасниця Олімпіади від України Рижикова поділилася болем від виступу

За словами спікера Банкової Сергія Никифорова, Гімназіада серед старшокласників є глобальним і престижним спортивним заходом. Проводить змагання Міжнародна федерація учнівського спорту, до складу якої входить 129 країн.

Реклама

Він зазначив, що тисячі школярів та їхніх батьків приїдуть в Україну і зможуть побачити країну. Для Києва це шанс продемонструвати, що держава в майбутньому може провести дорослу Олімпіаду.

"У нас, відповідно, буде зимова гімназія. Тисячі дітей з усього світу та їхні батьки приїдуть в Україну, зможуть побачити нашу країну. А для українців це можливість довести, що ми здатні провести і масштабний захід, а саме - справжню дорослу Олімпіаду, про що раніше казав президент України", - підкреслив Сергій Никифоров.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. У Офісі глави держави заявили, що Бах позитивно відреагував на можливість проведення Україною зимової Олімпіади в майбутньому.

viber
Володимир Зеленський новини України Офіс президента
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Сьогодні найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоударСьогодні найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоудар Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася"Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася" У моді незрівнянна стрижка до ключиць клавікут, яка пом'якшує риси обличчя й ідеально пасує всімУ моді незрівнянна стрижка до ключиць клавікут, яка пом'якшує риси обличчя й ідеально пасує всім Лакмусовий папірець для Банкової: чому Арестович знову опинився у епіцентрі скандалуЛакмусовий папірець для Банкової: чому Арестович знову опинився у епіцентрі скандалу Зустріч Байдена і Путіна із запуском СП-2 - це удар по Європі: Польща покликала Київ у союз 9 країнЗустріч Байдена і Путіна із запуском СП-2 - це удар по Європі: Польща покликала Київ у союз 9 країн

Останні новини

09:00

Ірма Вітовська про зйомки фільму "Смак свободи": "Це авантюра - вразити світ українськими стравами"

08:32

Після заморозків і осіннього дубака Україну накриють два бабиних літа: синоптик назвав дати Відео

08:16

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 4 тисяч осіб, багато госпіталізацій Відео

07:45

На Запоребр'ї задули електоральні вихори Погляд

07:30

Немає імунітету: діти в усьому світі масово заражаються респіраторним вірусом

Реклама
07:10

Удар Росії і розкол США з ЄС: експерт пояснив, чому Вашингтона не буде у діалозі щодо Донбасу

06:29

Дорого, але не досить ефективно: чи потрібен Україні "Залізний купол" Погляд

06:02

У моді незрівнянна стрижка до ключиць клавікут, яка пом'якшує риси обличчя й ідеально пасує всім Фото

05:28

Два громадянства і 650 тисяч паспортів РФ на Донбасі: експерт пояснив проблему ситуації в Україні

05:02

У Юпітер врізався невідомий об'єкт: в Мережі з'явилося видовищне відео зіткнення Відео

04:22

Контрудар ЗСУ: у Кравчука розкрили несподіваний сценарій звільнення Донбасу Відео

03:51

У моду на осінь-зиму 2021 2022 прийшли дуже теплі светри з принтами дивовижної краси Фото

03:01

Чи загрожує Україні тотальна посуха: експерт оцінив ризики

02:44

П'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаря Відео

02:16

Масований авіаракетний удар: у РФ оцінили сценарій повної окупації України

01:37

"Дитина мрії": Наомі Кемпбелл вперше розповіла про дочку в інтерв'ю

00:51

Деніел Крейг "попрощався" з роллю Джеймса Бонда: попереду прем'єра останнього фільму з його участю

00:19

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або приємний сюрприз Відео

00:04

Названо найправильніший час відходу до сну Відео

18 вересня, субота
23:58

Соціологи з'ясували, які регіони України вірять у вакцинацію, а які - ні Відео

Реклама
23:20

Візит Зеленського до США: названо склад делегації Відео

23:00

Найвищі люди на Землі стають коротшими: названа причина

22:27

"Це - сюрприз": у Пентагоні стурбовані військовою міццю Росії Відео

21:58

Пасажирку закинуло в багажник: у смертельній ДТП поблизу Білої Церкви загинули троє людей

21:41

"Корона не пройде": у Херсоні чоловік у магазині натягнув на обличчя пакет замість маски Відео

21:27

Стало відомо, ким була українка, що зірвалася зі скелі Іспанії через селфі Відео

21:06

Україна стала небезпечною для Латвії: в'їзд посилено

20:59

Загибель трьох комунальників: стала відома причина страшної трагедії в Кривому Розі Відео

20:31

Поїхав на червоний: Одеський коп спровокував смертельну ДТП

20:24

Припинення транзиту газу: у Міненерго запропонували несподівану відповідь на шантаж Газпрому Відео

20:02

"Анексія Донбасу" і військова операція України: у Кравчука назвали сценарій Росії щодо ОРДЛО

19:52

"Талібан" довів: афганський підліток три дні їхав під причепом вантажівки Відео

19:36

Вибори до Держдуми: жителям ОРДЛО в Ростовській області масово роздають паспорти РФ Відео

19:33

Як розпізнати агресивний рак, яким можуть захворіти діти та дорослі: МОЗ назвало симптоми Відео

19:27

Зеленському потрібен був сенс свого президентства, і він його знайшов Погляд

19:00

У Затоці застрелили господаря кафе: напали прямо біля бару Відео

18:59

Понад 100 одиниць техніки і вертольоти: Україна провела масштабні бойові навчання біля кордонів РФ Відео

18:57

Вдарить "холодяка", заллють дощі: українців попередили про різке погіршення погоди Відео

18:50

Названа найефективніша вакцина, що захищає від госпіталізації з коронавірусом Відео

18:33

Джамала розчулила трагедією з життя своєї родини та заінтригувала номером на Танцях з зірками Відео

Реклама
18:32

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли незвичайні спідниці в стилі 30-х, які потрібно "приборкати" Фото Відео

17:58

Техніку перекинули на позиції: ЗСУ посилили систему ППО на північному напрямку Відео

17:51

Росія забере війська - і війна на Донбасі завершиться: Данілов закликав розібратися з "Мінськом"

17:43

З'явилося відео порятунку українки, яка зробила смертельне селфі в Іспанії Відео

17:18

Страшне горе в родині Данилка: артист рік приховував смерть матері

17:07

У Сумській області Toyota зіткнулася з вантажівкою DAF: троє людей загинули від отриманих травм

16:52

У Чернівцях неадекват розстріляв авто, в якому були 3 дітей

16:33

Мішина вперше розповіла про стосунки з Еллертом після публічного розриву

16:32

Північний потік-2 перетвориться на руїну: у Європарламенті пояснили глухий кут Газпрому Відео

16:16

"Гнівне бурмотіння з Кремля": Польща попередила про небезпеку Білорусі та суперечку через кордони

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти