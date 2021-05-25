Головним тренером Шахтаря став італійський фахівець: що про нього відомо

Роберто Де Дзербі став новим тренером Шахтаря / Скріншот з shakhtar.com

Донецький Шахтар отримав нового головного тренера. Клуб очолив 41-річний італійський фахівець Роберто Де Дзербі.

Дзербі прибув до Києва у вівторок, 25 травня, з дводенним візитом, йдеться на сайті гірників.

Під час візиту у столиці наставник огляне тренувальний комплекс команди у Святошино та подивиться на стадіон, на якому Шахтар проводить домашні матчі, – Національний спортивний комплекс Олімпійський.

Нагадаємо, на початку травня 2021 року Шахтар покинув тодішній головний тренер – португалець Луїш Каштру. Каштру очолив донецьку команду у червні 2019 року.

Хто такий Роберто Де Дзербі – що потрібно знати