Головним тренером Шахтаря став італійський фахівець: що про нього відомо

Донецький клуб отримав нового головного тренера. Наставник вже приїхав до Києва.
Донецький Шахтар отримав нового головного тренера. Клуб очолив 41-річний італійський фахівець Роберто Де Дзербі.
Дзербі прибув до Києва у вівторок, 25 травня, з дводенним візитом, йдеться на сайті гірників.
Під час візиту у столиці наставник огляне тренувальний комплекс команди у Святошино та подивиться на стадіон, на якому Шахтар проводить домашні матчі, – Національний спортивний комплекс Олімпійський.
Нагадаємо, на початку травня 2021 року Шахтар покинув тодішній головний тренер – португалець Луїш Каштру. Каштру очолив донецьку команду у червні 2019 року.
Хто такий Роберто Де Дзербі – що потрібно знати
- Роберто Де Дзербі народився в італійському місті Брешіа 6 червня 1979 року.
- Почав футбольну команда у якості гравця, виступаючи за молодіжну команду Мілана. Пізніше грав за низку клубів, зокрема, з 2006 до 2008-го та з 2009 до 2010-го виступав за Наполі.
- Після завершення кар'єри гравця тренував такі клуби: Дарфо Боаріо (з 2013 до 2014-го), Фоджа (з 2014 до 2016-го), Палермо (2016 рік), Беневенто (з 2017 до 2018-го), Сассуоло (з 2018 до 2021-го).
- Дзербі став 34-м за рахунком наставником Шахтаря.
- Клуб було створено ще під час СРСР – у 1936 році, і спочатку він називався Стахановець.
Автор: Катерина Присяжнюк