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Гол скасували на останній секунді: Динамо зіграло внічию з Бенфікою в Лізі чемпіонів

15 вересня 2021, 00:03

Останні секунди Динамо влаштувало справжній штурм біля воріт Бенфіки.

  • Динамо-Бенфика Лига чемпионов
    Динамо-Бенфика Лига чемпионов Reuters
  • Динамо-Бенфика Лига чемпионов
    Динамо-Бенфика Лига чемпионов Reuters
  • Динамо-Бенфика Лига чемпионов
    Динамо-Бенфика Лига чемпионов Reuters
  • Динамо-Бенфика Лига чемпионов
    Динамо-Бенфика Лига чемпионов Reuters
  • Динамо-Бенфика Лига чемпионов
    Динамо-Бенфика Лига чемпионов Reuters

Київське Динамо 14 вересня стартувало в Лізі чемпіонів. У 1-му турі групового етапу підопічні Луческу зіграли внічию з португальською Бенфікою.

Поєдинок на НСК Олімпійський завершився з рахунком 0:0. На останніх секундах суддя після перегляду ВАР скасував гол Шапаренка.

Перед грою букмекери давали на перемогу українців всього 3,25, в той час як успіх клубу з Лісабона оцінювався показником 2,30.

Перший момент у Динамо трапився на 9-й хвилині, коли Буяльський вибігав у контратаку, і Шапаренку зовсім небагато не вистачило, щоб ударом зі штрафного відкрити рахунок.

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На 33-й хвилині Динамо ледь саме не привезло собі гол, коли притиснулося до своїх воріт, і після пасу Бойка у Сидорчука в штрафний відібрав м'яч Вайгл.

Під кінець тайму погрози ставали все явнішими і лише реакція Дениса Бойка зупинила потужний удар українця Яремчука.

А під кінець матчу ледь не сталося видалення у Динамо. Денис Гармаш на 83-й хвилині не зміг стриматися, штовхнув опонента, після чого Ентоні Тейлор показав українцеві жовту картку і відразу червону. Рефері забув, що не показував раніше Гармашу гірчичник, тому після декількох секунд з'ясування стосунків Денис залишився на полі.

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Останні секунди Динамо влаштувало справжній штурм біля воріт Бенфіки і навіть забили гол, але його скасували через офф-сайд.

Свій поєдинок 2-го туру ЛЧ Динамо зіграє 29 вересня в Мюнхені проти Баварії.

Як раніше повідомляли Главред, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може стати новим рульовим київського Динамо. Після закінчення поточного сезону Мірча Луческу покине пост головного тренера киян, а його наступником стане Андрій Шевченко.

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футбол Ліга чемпіонів
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