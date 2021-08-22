"Головою в бортик без мене": олімпійська чемпіонка Баюл відмовилася від громадянства України

Оксана Баюл / Instagram / oksanabaiul

Чемпіонка Одімпійських ігор-94 Оксана Баюл заявила про те, що вона відмовляється від громадянства України.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, це рішення є осмисленим.

Знаменита спортсменка нагадала, що Конституція України допускає лише одне громадянство, а при отриманні громадянства іншої країни, така особа визнається громадянином України.

"Головою в бортик без мене", - написала Баюл.

"Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, так ні. Головою в бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено тільки одне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України отримує громадянство іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - написала Баюл.

Раніше Баюл програла Україні суд на 50 мільйонів. У США суд Каліфорнії виніс рішення щодо позову української фігуристки та олімпійської чемпіонки Оксани Баюл, яка хотіла стягнути з України 50 мільйонів доларів.