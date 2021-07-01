"Гордий бути частиною команди": герой збірної України Довбик привітав усіх із перемогою

Нападник збірної України задоволений виходом команди в 1/4 фіналу Євро-2020 / УНІАН

У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла збірну Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Автором вирішального голу в овертаймі став форвард Артем Довбик, який вийшов замість травмованого Бесєдіна.

Гол у ворота шведів став першим для Артема за збірну України. До того ж він став відразу вирішальним, та ще й рекордним. Після матчу 24-річний нападник не стримував емоцій і не міг підібрати слів на інтерв'ю; каже, що поки не усвідомлює, що він – герой матчу.

Подяка героя України на Євро-2020

У своєму Інстаграмі герой національної команди виклав фотографію з матчу в момент ейфорії – святкування гольового пострілу. Під нею Довбик подякував українцям за підтримку на Євро-2020 і привітав усіх з історичним виходом до чвертьфіналу престижного турніру.

Наприкінці поста футболіст також висловив підтримку колезі по збірній Артему Беседіну, який отримав в ході матчу серйозну травму і був змушений залишити поле, і припинити участь на Євро 2020. Пізніше стало відомо, що відновлення форварда київського "Динамо" складе близько шести місяців.

Хочу подякувати вболівальникам за шалену підтримку і віру! Це історична перемога для нашої країни, і я гордий бути частиною цієї команди. Артем Бесєдін, ми з тобою – написав Довбик.

Фурор на Євро-2020

Нападник збірної України Артем Довбик відзначився на першій компенсованій до другого овертайму хвилині (120: 37) – красиво замкнувши головою навіс Зінченка з лівого флангу.

Гол Артема став другим пізнім забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі – тут першість продовжує тримати турків Семих Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121: 01).

В той самий час нападник Дніпра-1, у віці 24 років і 9 днів, став наймолодшим автором голу у складі України на Євро. Довбик обійшов півзахисника Олександра Зінченка, який відкрив рахунок у матчі зі Швецією. Той забив у віці 24 років і 196 днів.