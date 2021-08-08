Розмовляв російською: журналіст назвав несподівану причину відходу Шевченка зі збірної

Андрій Шевченко / Reuters

Під час роботи у збірній України Андрій Шевченко не зміг протистояти політичному натиску і не був до нього готовий, заявив футбольний журналіст Артем Франков.

"Ну нам же зірвали підготовку до Євро - всіма цими акціями! Збірній не давали спокійно готуватися до турніру. Вся ця свистопляска пов'язана з амбіціями чинного глави ФФУ — Андрія Павелка. Зараз він найактивнішим чином намагається повернутися в політичне життя країни, використовуючи найпростішу лінію. Лінію правого патріотизму. І націоналізму", - розповів він у коментарі російському виданню sport-express.ru.

Журналіст заявив, що представники УАФ вбивали клин між гравцями збірної, вимагаючи, щоб всі говорили українською мовою.

"Так, Шевченко - російськомовна людина. Він взагалі космополіт. Людина живе в Англії, Італії, працює в Україні. Громадянин світу. І він не до кінця розумів, що відбувається. Його ж частенько обкладали не за те, що він, припустимо, випускав на поле Марлоса, а тому, що він і його підопічні розмовляли російською! Ось це декому дуже не подобалося. І це викликало нормальну реакцію у тренера: та яка вам різниця, якою мовою я говорю! Та хоч по-китайськи, ви що, знущаєтеся?!",- додав Франков.

Нагадаємо, раніше, 1 серпня нинішнього року стало відомо, що Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із закінченням терміну контракту.

Він висловив слова подяки Українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди.