УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

І знову мельдоній: веслярі з Росії попалися на допінгу і не візьмуть участь в Олімпіаді у Токіо

19 липня 2021, 14:57

Федерація веслування Росії вирішила зняти зі змагань інших веслярів, які повинні були замінити дискваліфікованих.

Росія, Прапор
Російські веслярі відсторонені від Олімпіади-2020 у Токіо через мельдоній / Reuters

Команду веслярів з Росії вирішили відсторонити від змагань у парній четвірці на Олімпіаді-2020 у Токіо через позитивні допінг-проби, які підтвердили наявність мельдонію. Росіяни хотіли замінити їх на інших спортсменів, проте вирішили і зовсім зняти свою команду з турніру через низький рівень майстерності запасних. Замість російської команди виступить збірна Литви.

Як повідомляє Міжнародна федерація гребного спорту (FISA), російських веслярів Микиту Моргачова і Павла Соріна ще минулого тижня виключили з команди, коли запідозрили їх у вживанні допінгу. Повторні допінг-проби були проведені 18 липня, після чого підтвердилася наявність забороненого препарату мельдоній.читайте такожКрим "російським" називати не можна: Росія дала вказівки спортсменам перед Олімпіадою у Токіо

Росіяни збиралися замінити їх на інших спортсменів - Олександра Матвєєва і Микиту Єськіна. Однак після того, як були проаналізовані їх тренування, Російська Федерація прийняла рішення зняти команду зі змагань. Рішення пояснили тим, що рівень запасних гравців не відповідає турніру.

Враховуючи ці та інші важливі фактори, як правильно провести фінальний етап підготовки спортсменів даного екіпажу до змагань, висока психоемоційна напруга і тиск і, як наслідок, неможливість показати гідний результат на майбутніх змаганнях, керівництво Федерації вирішило зняти екіпаж зі змагань", - зазначили в FISA.

Підкреслюється, що на Олімпіаді, яка стартує вже через декілька днів, російську команду замінить збірна Литви. У ефірі радіо LRT глава литовської федерації веслування Дайнюс Павіленіс підтвердив, що команда вже погодилися з такою пропозицією.

Реклама

Олімпіада у Токіо

Олімпійські ігри-2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня у Токіо. Олімпіада була запланована на літо 2020 року, але її перенесли на рік через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Збірна Росії виступатиме не під своїм національним прапором, а під прапором Національного олімпійського комітету (НОК). Якщо росіяни перемагатимуть, то пролунає не їх державний гімн, а фрагмент першого концерту Чайковського.

Причиною тому є відсторонення Росії від Олімпіад до 2022 року через скандал, пов'язаний з маніпуляціями допінг-пробами Московською антидопінговою лабораторією.

Токио Олімпіада-2020 збірна Росії мельдоний
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду увійшло сиве волосся, і більше не потрібно відкидати природну красуУ моду увійшло сиве волосся, і більше не потрібно відкидати природну красу Зірка Кварталу побалувала шанувальників формами у звабливому міні-бікініЗірка Кварталу побалувала шанувальників формами у звабливому міні-бікіні Коли Курбан-байрам 2021: дата і традиції свята мусульманКоли Курбан-байрам 2021: дата і традиції свята мусульман Ксенія Мішина кинула Олександра ЕллертаКсенія Мішина кинула Олександра Еллерта "Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні"Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні

Останні новини

17:42

Чим ми зайняті в тіні 3 сезон - дата виходу і перший тизер-трейлер серіалу

17:41

"Метінвест" направив понад 50 мільйонів на реконструкцію парку в Маріуполі

17:20

Кількість українців, які стали росіянами, вже мільйон - Козак

17:15

Мендель розповіла, як Богдан перетворювався на люмпена, і кого в Кабміні називали "Два метри сексу"

17:03

Анатолій Анатоліч став батьком втретє - зворушливе фото та ім'я його сина

Реклама
16:56

Дуже небезпечна ситуація: у ВООЗ попередили світ про новий удар COVID-19 Відео

16:50

"Прийму це як наказ": Верещук заявила про бажання стати міністром оборони Відео

16:49

Казначейство призупинило виплати підрядникам за головною програмою Зеленського - ЗМІ

16:45

Вкорочує життя, більше ніж сигарети: від якого продукту ні в якому разі не можна відмовлятися Відео

16:38

"Зірвався з атракціону і помер": в Одесі трагічно загинув юний хлопець

16:24

Миші бігають по прилавку: у Полтавській області на автовокзалі чоловік купив випічку з хробаками Фото Відео

16:16

Завис на антені: у Чернівцях жінка врятувала життя сусідові, який застряг між 7 і 8 поверхами Відео

15:56

У Байдена підтвердили зустріч із Зеленським і оголосили нові терміни Відео

15:53

На Україну чекає новий пік сонця: синоптик розповів, коли спека зашкалюватиме Відео

15:48

Каву знову визнали "рятувальником" проти небезпечного серцевого стану Відео

15:44

Disney вибрав режисера для фільму Блейд з Махершалою Алі

15:40

Найбагатша людина планети Безос здійснила політ у космос: повне відео місії

15:29

60 тисячам українських вчителів закуплять ноутбуки

15:22

Соняшникова олія за рекордними цінами: чому за кордоном продукт в рази дешевше Відео

15:18

Судоми вночі: чому виникають і що з ними робити Відео

Реклама
14:57

Варення з чорної смородини: найпростіший і популярний рецепт Відео

14:57

Скасування строкової служби в Україні: у Слузі народу оголосили про нові терміни

14:35

"Ого, ні х** собі!": на Київщині дівчата-підлітки "провчили" свою найкращу подругу кулаками Відео

14:20

Дружина Порошенка похвалилася величезними і довгастими кабачками з городу - фото

14:01

Вчені назвали найкорисніший напій, який допоможе жити довше Відео

13:56

Грозові дощі, град і шквали розтрощать спеку: синоптикиня попередила про похолодання в Україні Відео

13:47

Візит Зеленського до Грузії: в ОП осоромилися дипломатичним ляпом Відео

13:44

У Києві жінка жбурнула коктейль Молотова і з іграшковим пістолетом увірвалася в банк Відео

13:38

Стало відомо, як Брітні Спірс накачували наркотиками проти волі

13:20

71% роботодавців в Україні готові перевести працівників на 4-денку: в чому сенс

13:02

Україні з Росією не по дорозі: Кулеба пояснив, чому ми більше не "єдиний народ"

13:00

Як повернути смак після зараження: вчені пропонують заново "навчити" нюх Відео

12:52

Забив медбрата стільцем: опубліковані кадри затримання шизофреніка-вбивці Відео

12:50

На "Азовсталі" впроваджують новий екологічний проект

12:44

Відрубав голову і намагався з'їсти частини тіла: у Франції психічно хворий сатаніст вбив підлітка

12:30

Як позбутися головного болю: дослідження пропонує дивовижну дієту для зменшення болю Відео

12:27

Три види стрілок для очей, які ніколи не вийдуть з моди, і подарують погляд Мерилін Монро Відео

12:21

Зірка Кварталу побалувала шанувальників формами у звабливому міні-бікіні

12:21

Дистанційка в школах: У Міносвіти розповіли про змішаний формат з 1 вересня Відео

12:07

У Львові жінка залишила біля пологового будинку напівживе немовля Відео

Реклама
12:03

Вакцинація від коронавірусу: в Україні скасували запис на щеплення через додаток "Дія"

12:03

Тимошенко анонсував старт масової вакцинації від коронавірусу для всіх категорій населення

11:57

Байки про ракету "Циркон": як Росія намагається приховати ганьбу, вихваляючись неіснуючою "суперзброєю" Погляд

11:49

Кинула на тиждень чотирьох дітей і пішла розважатися: на Житомирщині знайшли горе-матір

11:48

"Відомий сепар": організатор концертів Лорак називав українців нацистами

11:42

Нові тарифи на електроенергію з 1 серпня: скільки заплатять українці Відео

11:30

Наскільки небезпечно пити крижану воду в спеку: підтверджені факти Відео

11:16

У Києві пенсіонерка посеред білого дня розпиляла лавочку у дворі

11:08

На популярному Азовському курорті гори медуз чистять екскаватором Відео

10:56

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти