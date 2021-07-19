І знову мельдоній: веслярі з Росії попалися на допінгу і не візьмуть участь в Олімпіаді у Токіо

Російські веслярі відсторонені від Олімпіади-2020 у Токіо через мельдоній / Reuters

Команду веслярів з Росії вирішили відсторонити від змагань у парній четвірці на Олімпіаді-2020 у Токіо через позитивні допінг-проби, які підтвердили наявність мельдонію. Росіяни хотіли замінити їх на інших спортсменів, проте вирішили і зовсім зняти свою команду з турніру через низький рівень майстерності запасних. Замість російської команди виступить збірна Литви.

Як повідомляє Міжнародна федерація гребного спорту (FISA), російських веслярів Микиту Моргачова і Павла Соріна ще минулого тижня виключили з команди, коли запідозрили їх у вживанні допінгу. Повторні допінг-проби були проведені 18 липня, після чого підтвердилася наявність забороненого препарату мельдоній.читайте такожКрим "російським" називати не можна: Росія дала вказівки спортсменам перед Олімпіадою у Токіо

Росіяни збиралися замінити їх на інших спортсменів - Олександра Матвєєва і Микиту Єськіна. Однак після того, як були проаналізовані їх тренування, Російська Федерація прийняла рішення зняти команду зі змагань. Рішення пояснили тим, що рівень запасних гравців не відповідає турніру.

Враховуючи ці та інші важливі фактори, як правильно провести фінальний етап підготовки спортсменів даного екіпажу до змагань, висока психоемоційна напруга і тиск і, як наслідок, неможливість показати гідний результат на майбутніх змаганнях, керівництво Федерації вирішило зняти екіпаж зі змагань", - зазначили в FISA.

Підкреслюється, що на Олімпіаді, яка стартує вже через декілька днів, російську команду замінить збірна Литви. У ефірі радіо LRT глава литовської федерації веслування Дайнюс Павіленіс підтвердив, що команда вже погодилися з такою пропозицією.

Реклама

Олімпіада у Токіо

Олімпійські ігри-2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня у Токіо. Олімпіада була запланована на літо 2020 року, але її перенесли на рік через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Збірна Росії виступатиме не під своїм національним прапором, а під прапором Національного олімпійського комітету (НОК). Якщо росіяни перемагатимуть, то пролунає не їх державний гімн, а фрагмент першого концерту Чайковського.

Причиною тому є відсторонення Росії від Олімпіад до 2022 року через скандал, пов'язаний з маніпуляціями допінг-пробами Московською антидопінговою лабораторією.