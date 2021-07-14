Гравці збірної України Миколенко І Яремчук сфотографувалися з Бастою і викликали скандал

Роман Яремчук , Баста, Віталій Миколенко / Instagram

Футболісти збірної України - форвард Роман Яремчук та лівий захисник Віталій Миколенко - зробили спільний фотознімок з російським репером Бастою (він же - Ноггано, справжнє ім'я - Василь Вакуленко). Відповідне фото в розділі "Історії" Миколенко розмістив у себе в Instagram увечері 13 липня.

На знімку видно, що всі троє перебували на якомусь курорті. Судячи з усього, мова йде про турецькому курорті Анталья. Оскільки саме там, в готелі Maxx Royal Kemer Resort, 10 липня зробив і опублікував фотографію Яремчук з дружиною і дитиною.

На ситуацію звернув увагу відомий активіст і колишній керівник Одеського осередку Правого сектора Сергій Стерненко заявив − йому соромно за гравців української збірної.

"Футболісти Миколенко І Яремчук виклали фото з Вакуленко "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю в пропагандистських заходах і підтримці його окупації і нападом його охорони в Києві на питання українця про Крим. Може, Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала Росія і постійно вбиває українців?",- обурився він.

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Нагадаємо, раніше ще у вересні 2017 року СБУ повідомила реперу Басті про заборону в'їзду на територію України протягом трьох років.

У вересні 2020 року Басту прибрали з "чорного списку", дозволивши приїжджати в Україну.

У Мінкульті пояснили, що вносять артистів до "чорного списку" за поданням СБУ. Однак у разі Басти такого подання вони не отримували.

Баста приїхав до Києва і 25 червня дав концерт у залі StereoPlaza. Захід супроводжувався акціями протесту.

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили Виконавцю подарунок Вакуленко отримав від них фірмову бейсболку і футболці з написом Lomus. І негайно сфотографувався в подарованому.