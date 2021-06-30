Історичний матч Швеція – Україна: наставник шведів сказав, на що поскаржився Шевченку

Янне Андерссон поскаржився Андрію Шевченку, що гравці збірної України нібито надто часто симулювали / Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон поділився, що після матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) Швеція – Україна сказав наставнику української команди Андрію Шевченку, що українці "надто часто симулювали".

Тренер української збірної не погодився з тим, що гравці його команди "надто захопилися симуляціями", розповів Андерссон на пресконференції після гри, пише dynamo.kiev.ua.

"...У нас хороша команда, і сьогодні ми грали проти суперника, який, в основному, оборонявся... червона картка вирішила долю матчу. В овертаймі у нас нічого не вийшло...", – поділився думкою Андерссон.

За словами тренера, йому важко було прийняти програш.Також наставник висловився про бесіду з Шевченком після матчу.

"...Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди надто вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився...", – заявив фахівець.читайте також"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020

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Нагадаємо, матч Швеція – Україна в рамках Євро-2020 пройшов у ніч на 30 червня у шотландському місті Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Основний час гри закінчився з рахунком 1:1.

Доля протистояння вирішувалася в екстратаймах. У додатковий час захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон отримав червону картку.

Вирішальний гол у додатковий час другого екстратайму забив нападник Артем Довбик. Гра завершилася з рахунком 1:2. Збірна України вперше в історії потрапила до 1/4 фіналу Євро.