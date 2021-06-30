УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Історичний матч Швеція – Україна: наставник шведів сказав, на що поскаржився Шевченку

30 червня 2021, 13:29
Прослухати новину
Зупинити

Головний тренер шведської команди вважає, що українці "захопилися симуляцією".

Андерссон поскаржився Шевченку, що гравці збірної України нібито надто часто симулювали
Янне Андерссон поскаржився Андрію Шевченку, що гравці збірної України нібито надто часто симулювали / Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон поділився, що після матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) Швеція – Україна сказав наставнику української команди Андрію Шевченку, що українці "надто часто симулювали".

Тренер української збірної не погодився з тим, що гравці його команди "надто захопилися симуляціями", розповів Андерссон на пресконференції після гри, пише dynamo.kiev.ua.

"...У нас хороша команда, і сьогодні ми грали проти суперника, який, в основному, оборонявся... червона картка вирішила долю матчу. В овертаймі у нас нічого не вийшло...", – поділився думкою Андерссон.

За словами тренера, йому важко було прийняти програш.Також наставник висловився про бесіду з Шевченком після матчу.

"...Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди надто вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився...", – заявив фахівець.читайте також"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020

Реклама

Нагадаємо, матч Швеція – Україна в рамках Євро-2020 пройшов у ніч на 30 червня у шотландському місті Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Основний час гри закінчився з рахунком 1:1.

Доля протистояння вирішувалася в екстратаймах. У додатковий час захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон отримав червону картку.

Вирішальний гол у додатковий час другого екстратайму забив нападник Артем Довбик. Гра завершилася з рахунком 1:2. Збірна України вперше в історії потрапила до 1/4 фіналу Євро.

Андрій Шевченко новини футболу Янне Андерссон
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо продукт, з яким категорично не можна поєднувати огіркиНазвано продукт, з яким категорично не можна поєднувати огірки Названо 5 простих звичок, які продовжують життяНазвано 5 простих звичок, які продовжують життя Вода з лимоном натщесерце: кому категорично не можна пити модний напійВода з лимоном натщесерце: кому категорично не можна пити модний напій "Московит": герою матчу Швеція – Україна Довбику дісталося від відомої письменниці через російську"Московит": герою матчу Швеція – Україна Довбику дісталося від відомої письменниці через російську Жорсткий мат і претензії: на Закарпатті суддя винесла вердикт у три літери слідчому поліціїЖорсткий мат і претензії: на Закарпатті суддя винесла вердикт у три літери слідчому поліції

Останні новини

16:20

"Дала йому в табло": активістка розповіла, за що побила "слугу народу" Потураєва

16:18

Нафтогаз не опублікував ціну на газ на липень для клієнтів ПОН

16:16

Користь овочів, фруктів та ягід за кольорами: від чого можуть захистити

16:08

Вийшов трейлер мюзиклу Попелюшка з темношкірим феєю-геєм Відео

15:56

Чим замінити шоколад: три рецепта корисних солодощів Відео

Реклама
15:52

У київському маркеті показував дітям свої "принади": у Мережу виклали фото "небезпечного чоловіка"

15:46

Від окупованого Сєдово до Єгипту: у Google розповіли, де відпочивають українці Відео

15:39

"Протистояти агресії РФ": МЗС назвало головне питання переговорів Байден-Зеленський Відео

15:31

Експерти попередили про новий спалах коронавірусу в Україні та назвали терміни Відео

15:17

Гороскоп на липень для Козерога: за кого доведеться хвилюватися, і через що виявиться на гачку

15:13

Чиновник ЄБРР Марк Магалецький брав участь у корупційній схемі на дорожньому будівництві – ЗМІ Відео

15:06

"Велике будівництво": на Закарпатті встановили одну з найдовших підпірних стінок

14:57

Аномальні зміни клімату: червень у Києві побив 10 рекордів Відео

14:53

Україна – Англія: травмований Артем Бєсєдін може повернутися до збірної Відео

14:46

"Суверенітет тане": Лукашенко повторив мантру Путіна про несамостійність України Відео

14:44

У родині Меган Маркл сталося горе - померла її близька людина

14:43

Молодий Місяць у липні 2021: точний час та найкращі заняття

14:09

Відомий англійський тренер назвав рецепт успіху збірної України в матчі проти Англії

14:08

Змії наступають: у київському таксі катався полоз

13:57

Журналіст влаштував пранк з Ніцой, представившись футболістом Довбиком Відео

Реклама
13:55

"Все натуральне": Настя Каменських не вмістила груди в крихітне бікіні під час купання

13:38

Десятирічна вінничанка померла від старості: у дівчинки була дуже рідкісна хвороба Відео

13:35

"Різке зростання цін товарів і послуг": податок на Google загрожує українцям неприємними сюрпризами

13:26

У Зеленського відповіли на фантазію Путіна про "зовнішнє управління" Україною Відео

13:12

"Гордий бути частиною команди": герой збірної України Довбик привітав усіх із перемогою Відео

13:02

Олена Кравець зламала ногу і розповіла, що з нею сталося Відео

12:47

Моральний виродок: одесит роками ґвалтував власну дружину і дітей Відео

12:44

Православний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і Павла Відео

12:42

Назвали дату зйомок фільму Безсмертна Гвардія 2

12:32

Апокаліпсис на Рівненщині: потужний буревій зносив дахи та викорчовував дерева Відео

12:29

Моторошне видовище: у США кілька блискавок одночасно вдарили в машину з дітьми Відео

12:17

Збірна України прибула до Риму на один з найважливіших матчів у своїй історії Фото Відео

12:12

У Херсоні авто патрульного на смерть збило пішохода: коп втік з місця злочину

11:59

Трагедія на напівмарафоні у Львові: названо причину смерті молодого бігуна

11:52

У липні в Україні злетять ціни на газ: хто заплатить більше за всіх Відео

11:38

"Фура пішла в рознос та атакувала легковик": у Києві на проспекті Перемоги сталася серйозна ДТП Фото Відео

11:28

Восени повністю завершиться "Велике будівництво" Південного обходу Дніпра Фото актуально

11:23

Ініціаторів "ресурсного законопроекту" звинуватили в ігноруванні прохань обговорити документ

11:07

З Києва в Анталію затримали одразу п'ять рейсів: у чому причина

11:05

Експерти: війна, корупція і високі податки - головні ризики для становлення України

Реклама
11:00

Досвід Швеції та США показує, що підвищення податків призводить до економічного спаду

10:56

Тіна Кароль влаштувала стриптиз у ліфті, пристрасно зірвавши з себе одяг Відео

10:43

Суд залишив опікуном Брітні Спірс її батька всупереч усім доводам співачки

10:37

Жовто-блакитний прапор над Держдумою і гривні в Москві: Зеленський відповів Путіну на "єдиний народ" Відео

10:30

"Шахрайство чи надто красива історія": мовний скандал Ніцой та Довбика отримав продовження

10:21

Період застою і змін у фінансовій сфері: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на липень-2021

10:02

Вчені дізналися, що кава робить з печінкою Відео

09:58

"Волаєте, як божевільний": "слуга народу" і ексвіцепрем'єр зчепилися в прямому ефірі Відео

09:42

Під Вінницею п'яний водій збив коляску з немовлям: дівчинка пролетіла десять метрів і вижила

09:30

Від потужних бур до спеки, що спопеляє: синоптик здивував прогнозом до кінця літа Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти