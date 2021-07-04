"Побиття України": боксер, який переміг Кличка, вибухнув реакцією на перемогу збірної Англії

Тайсон Ф'юрі порівняв тріумф збірної Англії над Україною на Євро-2020 з перемогою над Володимиром Кличком у 2015 році.
Британський боксер-суперважкоатлет, володар чемпіонського титулу за версією WBC Тайсон Ф'юрі назвав перемогу команди Англії над національною збірною України на Євро-2020 "побиттям", якого він, мовляв, не бачив з часів своєї перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році у Дюссельдорфі.
У своєму Twitter-акаунті Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у знущальній манері прокоментував перемогу Англії над Україною. Він згадав свій поєдинок з українцем Володимиром Кличком, за підсумками якого британець здобув сенсаційну перемогу за рішенням суддів, після чого Кличко-молодший позбувся всіх своїх титулів. Бій пройшов 28 листопада 2015 року у Німеччині.читайте також"Спасибі, що не 7:0": У Мережі сперечаються про розгромну поразку збірної України в матчі з Англією
"Я не бачив такого побиття України з часів Дюссельдорфа у 2015 році", - підкреслив Тайсон Ф'юрі.
Поразка збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України з футболу 3 липня на Стадіо Олімпіко у Римі зіграла матч чвертьфіналу чемпіонату Європи зі збірною Англії. Українці зазнали розгромної поразки з рахунком 0:4.
- Перший гол ще на початку матчу забив форвард Тоттенхемі Харрі Кейн. На перерву команди вирушили з перевагою англійців в один гол, що давало шанси українській збірній поборотися з Англією вже у другому таймі.
- Однак у другому таймі англійці реалізували свої моменти і довели рахунок до розгромного, в результаті чого Україна програла Англії з рахунком 0:4 і завершила свої виступи на Євро-2020.
- Капітан збірної України Андрій Ярмоленко сказав, що Англія заслужила перемогу. Запорукою успіху підопічних Гарета Саутгейта став швидкий гол, забитий у дебюті матчу. За словами Ярмоленка, це зламало плани Андрія Шевченка на гру.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після гри сказав, що українська команда наразі не готова протистояти збірним такого рівня, як Англія, і відповів на питання про те, чи продовжить він керувати командою.