"Побиття України": боксер, який переміг Кличка, вибухнув реакцією на перемогу збірної Англії

Ф'юрі знущально прокоментував розгромну перемогу Англії над збірною України / Reuters

Британський боксер-суперважкоатлет, володар чемпіонського титулу за версією WBC Тайсон Ф'юрі назвав перемогу команди Англії над національною збірною України на Євро-2020 "побиттям", якого він, мовляв, не бачив з часів своєї перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році у Дюссельдорфі.

У своєму Twitter-акаунті Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у знущальній манері прокоментував перемогу Англії над Україною. Він згадав свій поєдинок з українцем Володимиром Кличком, за підсумками якого британець здобув сенсаційну перемогу за рішенням суддів, після чого Кличко-молодший позбувся всіх своїх титулів. Бій пройшов 28 листопада 2015 року у Німеччині.читайте також"Спасибі, що не 7:0": У Мережі сперечаються про розгромну поразку збірної України в матчі з Англією

"Я не бачив такого побиття України з часів Дюссельдорфа у 2015 році", - підкреслив Тайсон Ф'юрі.

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