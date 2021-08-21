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Побила росіянку в рингу: 13-річна українка стала чемпіонкою Європи серед юніорів

21 серпня 2021, 20:36

Українська спортсменка прямо в рингу виконала оригінальний український гопак.

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Кіра Макогоненко виграла у фіналі в категорії до 42 кг серед дівчат / Instagram К. Макогоненко

Україна завоювала перше золото на Чемпіонаті Європи по боксу серед юніорів. 13-річна українка Кіра Макогоненко виграла у фіналі в категорії до 42 кг серед дівчат.

Українська спортсменка перемогла росіянку Анастасію Панечкіну в Сараєво, повідомляє Tribuna.com.

Зазначимо, що Макогоненко оригінально відсвяткувала свою перемогу. Українська спортсменка прямо в рингу виконала український гопак з повітряним шпагатом, а потім влаштувала пробіжку по рингу з синьо-жовтим прапором.

Макогоненко, яку називають "Ломаченко в спідниці" заявила в соцмережах: "Спасибі Всевишньому за все! Перемогу в цьому чемпіонаті Європи я присвячую, в першу чергу, своїм батькам. Найкращому татові і тренеру, який вірив у мене і підтримував. Своїй мамі, у якої був день народження 12-го числа – дарую цю перемогу тобі, рідна".

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/ Instagram К. Макогоненко

"Ще хочу подарувати цю перемогу своєму українському народу і своєму рідному місту, Харкову. Тому що я представляю кожного з вас на світовій арені", – додала 13-річна боксерка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українка Ганна Лисенко зупинилася на стадії чвертьфіналу олімпійського турніру з боксу серед жінок. У чвертьфіналі Олімпіади-2020 боксерка програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі, яка є чинною чемпіонкою світу.

Суперниці, які виступають у ваговій категорії до 69 кг, в п'яти раундах боролися за путівку в 1/2 фіналу. Лише в третьому раунді один із суддів віддав перевагу нашій спортсменці, але цього виявилося недостатньо – Сурменелі перемогла дуже впевнено.

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