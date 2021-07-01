Відомий англійський тренер назвав рецепт успіху збірної України в матчі проти Англії

Екснаставник "Тоттенгема" і "Вест Хема" Гаррі Реднапп оцінив майбутнє протистояння України – Англії у чвертьфіналі Євро-2020.
В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Англією. Відомий британський фахівець, колишній головний тренер "Тоттенгема" Гаррі Реднапп висловив думку про шанси обох команд на путівку в півфінал найпрестижнішого турніру Європи.
Англійський фахівець заявив, що він практично не сумнівається в перемозі "Трьох левів". Команді ж Андрія Шевченка, від покупки якого свого часу відмовився Реднапп, він гарантував складний поєдинок.
"Мушу зізнатися, буду сильно здивований, якщо збірна Англії не обіграє Україну. Це стане великим розчаруванням. Я радий за збірну України, для неї це велике досягнення, але мені дуже шкода того гравця, який отримав страшну травму (Артем Бесєдін вибув на пів року після зіткнення з Маркусом Даніельссоном).
"Україні буде дуже складно перемогти, адже в Англії гравці набагато кращі. Подивіться, ми перемогли Німеччину, а на поле навіть не вийшли Решфорд, Фоуден, Маунт, Санчо... До того ж наші футболісти зараз на підйомі – щойно вибили з боротьби Німеччину.
Як Україні перемогти Англію? Може, якщо зіграє Шевченко, то в України з'являться шанси на півфінал", – наводить слова Реднаппа Спорт-Експрес.
Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи;
- Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик;
- В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0);
- Поєдинок відбудеться 3 липня на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок о 22:00.