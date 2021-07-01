Відомий англійський тренер назвав рецепт успіху збірної України в матчі проти Англії

Харрі Реднапп / Reuters

В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Англією. Відомий британський фахівець, колишній головний тренер "Тоттенгема" Гаррі Реднапп висловив думку про шанси обох команд на путівку в півфінал найпрестижнішого турніру Європи.

Англійський фахівець заявив, що він практично не сумнівається в перемозі "Трьох левів". Команді ж Андрія Шевченка, від покупки якого свого часу відмовився Реднапп, він гарантував складний поєдинок.

"Мушу зізнатися, буду сильно здивований, якщо збірна Англії не обіграє Україну. Це стане великим розчаруванням. Я радий за збірну України, для неї це велике досягнення, але мені дуже шкода того гравця, який отримав страшну травму (Артем Бесєдін вибув на пів року після зіткнення з Маркусом Даніельссоном).

"Україні буде дуже складно перемогти, адже в Англії гравці набагато кращі. Подивіться, ми перемогли Німеччину, а на поле навіть не вийшли Решфорд, Фоуден, Маунт, Санчо... До того ж наші футболісти зараз на підйомі – щойно вибили з боротьби Німеччину.

Як Україні перемогти Англію? Може, якщо зіграє Шевченко, то в України з'являться шанси на півфінал", – наводить слова Реднаппа Спорт-Експрес.

Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020