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Капітан збірної України Ярмоленко терміново звернувся до вболівальників

26 червня 2021, 18:44
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Ярмоленко закликав з оптимізмом сприймати те, що Україна вийшла в плей-офф Євро-2020.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко звернувся до фанатів / УАФ

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко взяв участь у пресконференції перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Капітан збірної України звернувся до українських уболівальників. Андрій заявив, що Євро-2020 підтвердило, що рівень збірних вирівнявся. Відтепер кожна збірна може обіграти навіть сильнішого суперника.

Разом з тим, Ярмоленко закликав з оптимізмом сприймати те, що Україна вийшла в плей-офф Євро-2020.

"Я хочу тільки сказати, що нас критикують за результати і гру – з чим я згоден. Я хочу попросити всіх внести більше позитиву, тому що ми вийшли з групи – це було мінімальним завданням. Всі хлопці впоралися", - заявив футболіст.

Андрій погоджується, що Україні пощастило вийти з групи незважаючи на поразки Нідерландам та Австрії.

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"Так, нам десь пощастило, зіграли погано зі збірною Австрії, але ми вийшли з групи, тому давайте рухатися вперед з хорошими і позитивними думками і готуватися до наступного матчу", – резюмував лідер "синьо-жовтих".

Україна-Швеція - що потрібно знати про матч:

Україна і Швеція вдруге в історії проведуть офіційний матч. Вперше команди зустрілися на груповому етапі Євро-2012. Тоді перемогу відсвяткувала Україна.

Поєдинок 1/8 фіналу між Швецією та Україною відбудеться 29 червня в Глазго.

Зазначимо, Україна вперше вийшла в плей-офф Євро. Наша збірна вийшла в плей-офф як одна з кращих команд, що посіла третє місце в групі.

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