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Лідера збірної України Андрія Ярмоленка визнано одним із найкращих гравців Євро-2020

20 червня 2021, 15:14

Вінгер "Вест Хема" проводить відмінний чемпіонат Європи.

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко в символічній збірній Євро-2020 / УАФ

Відомий аналітичний портал WhoScored за підсумками двох турів групового етапу Євро-2020 склав символічну збірну, в якій знайшлося місце і півзахиснику збірній України Андрію Ярмоленку.

Вінгер "Вест Хем" отримав середню оцінку 7,7 бала. Нагадаємо, футболіст відзначився двома голами і класним асистом в матчах з Північною Македонією (2:1) і Нідерландами (2:3). "Гармата" Андрія у ворота останніх була визнана однією з окрас турніру.

Найкраща одинадцятка виглядає наступним чином: Градецький (Фінляндія) – Цоуфал (Чехія), Шкріньяр (Словаччина), О'шонессі (Фінляндія), Спінаццола (Італія) – Ярмоленко (Україна), Локателлі (Італія), де Йонг (Нідерланди), Бейл (Уельс) – Роналду (Португалія), Шик (Чехія).

Євро-2020
Симовлічна збірна Євро-2020 після двох турів / WhoScored

А тим часом українська збірна готується до завершального туру групового етапу Євро. Використовуючи шаблонну фразу: команду Шевченка чекає справжній фінал, після якого "синьо-жовті" можуть як вийти в плей-офф турніру, так і залишитися біля розбитого корита.

Перемога або нічия в останній грі гарантують Україні друге місце в групі і путівку в плей-офф. Поразка ж опустить нашу збірну на третє місце, яке не стане вироком, але і не гарантує 1/8 фіналу.

Дивіться матч третього туру Євро - 2020 у понеділок, 21-го червня, на каналах "Україна" і "Футбол 2". Початок гри в 19:00.

збірна України Андрій Ярмоленко Евро-2020 збірна України з футболу
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