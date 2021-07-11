Катастрофа Конора Макгрегора: ірландець у бою з Пор'є зламав ногу і програв у першому раунді

У ніч на неділю, 11 липня, зірковий Ірландський боєць Конор Макгрегор програв американцеві Дастіну Пор'є в головному поєдинку турніру UFC 264 В Лас-Вегасі.

Битва, на яку всі дуже довго чекали, тривала всього один раунд. Зі старту Пор'є захопив ініціативу й перевів Макгрегора в партер, почавши обробляти ударами ліктями.

Наприкінці раунду Конор зумів піднятися, але, як виявилося, він зламав ногу.

Реклама

Рефері відразу зупинив поєдинок через травму ірландця. Таким чином, Пор'є переміг технічним нокаутом.

Відзначимо, що це була третя зустріч Макгрегора та Пор'є в октагоні. Перший бій між Конором і Дастіном відбувся 27 вересня 2014. Тоді ірландцеві вистачило менш як дві хвилини, щоб нокаутувати американця.

"Це ще не кінець. Якщо мені доведеться побитися з ним на вулиці, значить буде так. Мені начхати. Ти не ламав мені ногу своїм ударом. Я перевірив. Твоя дружина в моєму списку. Гей, дитинко, дай мені відповідь на повідомлення. До біса Дастіна", - сказав Конор після бою в октагоні.

У січні 2021 року бійці зійшлися вдруге - Пор'є взяв реванш, перемігши нокаутом у другому раунді.

Усього на рахунку 32-річного Конора 28 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 6 поразок).

32-річний Пор'є в ММА здобув 28 перемог, зазнав шість поразок, а ще один поєдинок з його участю був визнаний таким, що не відбувся.