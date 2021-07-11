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Катастрофа Конора Макгрегора: ірландець у бою з Пор'є зламав ногу і програв у першому раунді

11 липня 2021, 09:34

Перший бій між Конором і Дастіном відбувся 27 вересня 2014. Тоді ірландцеві вистачило двох хвилин, щоб нокаутувати американця.

  • Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є
    Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є Reuters
  • Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є
    Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є Reuters
  • Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є
    Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є Reuters
  • Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є
    Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є Reuters
  • Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є
    Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є Reuters

У ніч на неділю, 11 липня, зірковий Ірландський боєць Конор Макгрегор програв американцеві Дастіну Пор'є в головному поєдинку турніру UFC 264 В Лас-Вегасі.

Битва, на яку всі дуже довго чекали, тривала всього один раунд. Зі старту Пор'є захопив ініціативу й перевів Макгрегора в партер, почавши обробляти ударами ліктями.

Наприкінці раунду Конор зумів піднятися, але, як виявилося, він зламав ногу.

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Рефері відразу зупинив поєдинок через травму ірландця. Таким чином, Пор'є переміг технічним нокаутом.

Відзначимо, що це була третя зустріч Макгрегора та Пор'є в октагоні. Перший бій між Конором і Дастіном відбувся 27 вересня 2014. Тоді ірландцеві вистачило менш як дві хвилини, щоб нокаутувати американця.

"Це ще не кінець. Якщо мені доведеться побитися з ним на вулиці, значить буде так. Мені начхати. Ти не ламав мені ногу своїм ударом. Я перевірив. Твоя дружина в моєму списку. Гей, дитинко, дай мені відповідь на повідомлення. До біса Дастіна", - сказав Конор після бою в октагоні.

У січні 2021 року бійці зійшлися вдруге - Пор'є взяв реванш, перемігши нокаутом у другому раунді.

Усього на рахунку 32-річного Конора 28 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 6 поразок).

32-річний Пор'є в ММА здобув 28 перемог, зазнав шість поразок, а ще один поєдинок з його участю був визнаний таким, що не відбувся.

Конор Макгрегор Дастін Порье
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