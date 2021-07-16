Клуби УПЛ зобов'язали нанести на форму гасла "Слава Україні " і "Героям Слава"

Форма України на Євро-2020 / facebook.com/andriy.pavelko

Клуби української Прем'єр-Ліги починаючи з нового сезону будуть зобов'язані нанести на свої ігрові комплекти великий логотип УАФ, який містить карту України і офіційний слоган організації – "Слава Україні! Героям Слава!".

Новий логотип розмістять на футболці спереду між емблемою клубу і позначкою з брендом виробника екіпіровки на рівні середини плеча. В регламенті УПЛ на сезон-2021/22.прописано, що використання логотипу з патріотичним гаслом є обов'язковим.

Відзначається, що грати у формі з новою емблемою клуби будуть не тільки під час матчів УПЛ, а також Кубка України і Суперкубка.

фото УАФ

Нагадаємо, що велика емблема УАФ з гаслами "Слава Україні!" і "Героям слава!" була затверджена після того, як вони стали офіційними гаслами національної збірної. Цьому передував гучний скандал з формою збірної України на Євро-2020.

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні! Героям Слава".

Російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів.

УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Втім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу стартує 24 липня. Цього дня буде розіграно Суперкубок України, а вже наступного дня розпочнеться власне чемпіонат.