"Ліжка витримували": українська спортсменка розповіла про секс на Олімпіаді в Токіо

Ольга Харлан / rio2016.fie.org

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про те, що займалася сексом під час Олімпійських ігор в Токіо.

"Чи був у мене секс на Олімпіаді? Ха-ха-ха! Не буду відповідати на це питання", — розповіла Ольга Харлан на YouTube-каналі "Отдушивдушу".

"Ну, гаразд, був, звичайно. У мене там хлопець був, ми ж повинні були зачекініться. Ліжка нормально все витримували, не переживайте, все ок. Це було не до змагань, а після. Перед змаганнями сексу не було-ось у мене і немає медалі!". - розповіла вона.

"Кажуть, італійці дуже пристрасні. З Луїджі ти стала більш вульгарною?" - запитали у красуні в ході інтерв'ю.

"Вульгарною? Та ні, така ж. Така ж вульгарна, як і була, ха-ха! Насправді він нормальний, не вульгарний, не перегинає, все норм", — додала Харлан.

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Ольга Харлан

Спортсменка є олімпійською чемпіонкою Пекіна, шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи.

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Раніше Харлан вирішила зробити паузу у виступах). Вона перебуває у відносинах з 34-річним італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Харлан прийняла танціззіркамиchallenge, налаштована рішуче щодо своєї участі в танцювальному шоу. Дівчина хоче розкривати в собі нові риси через ніжні образи і відчуває велику відповідальність через прямі ефіри.