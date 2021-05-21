Крутіше за Роналду: півзахисник збірної України став гравцем місяця в Італії

Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Атакуючий півзахисник Аталанти з Бергамо і збірної України Руслан Маліновський визнаний кращим футболістом травня в італійській Серії А - 2020/21.

Як повідомляється на офіційному сайті турніру, вручення нагороди українському футболісту відбудеться в неділю, 23 травня, перед поєдинком заключного туру Серії А між Аталантою і Міланом.

Зазначимо, що 28-річний українець цього місяця провів за бергамасків чотири поєдинки в рамках чемпіонату Італії, в яких він забив два голи і віддав три результативні передачі.

У сезоні 2020/2021 Маліновський провів у футболці бергамасків 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 10 голів і віддати 12 результативних передач.

/ legaseriea.it

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Маліновський вперше повернувся до стартового складу своєї команди після позитивного тесту на коронавірус, який у нього виявили під час листопадової перерви на матчі збірних.