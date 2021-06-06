"Крим наш": збірна України гратиме на Євро-2020 в особливій формі – в РФ незадоволені

На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму / Скріншот відео з facebook.com/andriy.pavelko

На чемпіонаті Європи з футболу – Євро-2020 – збірна України гратиме в особливій формі. На формі зображена карта нашої країни із захопленим Російською Федерацією Кримом. У РФ новою формою незадоволені.

На формі гравців збірної Україна зображена єдиною, та нанесено гасло: "Слава Україні!" – "Героям слава!", поділився президент Української асоціація футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, футбол та збірна об'єднують Україну.

"…Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну...", – підкреслив глава асоціації.

У Росії невдоволення формою збірної України висловив депутат Держдуми Дмитро Свищев, пише Чемпіонат.

Російський політик сподівається, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонить нову форму української команди.

"...Це вираження якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Щобільше, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ...", – заявив він.

Як виглядає нова форма збірної України – опубліковано відео

Як виглядає форма збірної України для Євро-2020 – опубліковані фото

Нагадаємо, Євро-2020 розпочнеться 11 червня та триватиме до 11 липня. У 2021-му пройде Євро-2020, оскільки минулого року чемпіонат не відбувся через спалах коронавірусу COVID-19.

Збірна України проведе перший матч 13 червня. Команда зіграє зі збірною Нідерландів у Амстердамі. Матч відбудеться на Йоган Кройф Арені, його початок заплановано о 22:00 за Києвом.