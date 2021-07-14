Крим "російським" називати не можна: Росія дала вказівки спортсменам перед Олімпіадою у Токіо

Росіянам заборонили говорити про Крим як про "російську територію" на Олімпіаді у Токіо / УНІАН

Олімпійський комітет Росії (ОКР) розіслав російським спортсменам перед Олімпіадою у Токіо інструкцію про те, як їм слід відповідати на політичні питання. Зокрема, на запитання "чий Крим?!"або Донбас, вони повинні відповідати коротко: No comment. Про допінгові скандали і санкції проти російських спортивних команд також говорити не можна.

Як повідомляє видання Ведомости, в ОКР підтвердили, що такий документ дійсно готується, а інструкцію вже розіслали спортсменам, які повинні взяти участь в Олімпійських Іграх у Токіо, що відкриваються 23 липня.

Зокрема, олімпійський комітет попереджає, що перед початком змагань журналісти можуть почати ставити їм незручні запитання "провокаційного характеру". Потрібно знати, як правильно відповідати, щоб не було проблем, а також дуже уважно стежити за публікацією контенту в соціальних мережах.

"Ретельно і уважно ставтеся до того, що ви пишете, які фото викладаєте, ставите лайки або залишаєте коментарі", - зазначено в інструкції.

Причому окупований Крим, всупереч мантрі російської пропаганди, територією Росії називати не радять. Те ж саме стосується і теми Донбасу. На ці питання треба відповідати: No comment.читайте також"Русофоби і клептократи": у Криму після статті Путіна спалахнули ідеєю нової агресії проти України

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Заборонено також обговорювати допінгові скандали з російськими олімпійцями. Спортсменам слід говорити, що вони ніколи не брали участі в такій діяльності, а санкції проти Росії через допінг повинні коментувати представники організацій, які їх ввпроваджували.

Крім того, російські спортсмени через антидопінгові санкції повинні будуть виступати не під своїм національним прапором. Рекомендується казати, що вони все одно представляють Росію і хотіли б чути російський гімн.

Скандал з приховуванням допінг-проб російських біатлоністів

У січні колишній глава Міжнародного союзу біатлоністів( IBU), 74-річний норвежець Андерс Бессеберг став фігурантом скандалу, пов'язаного з Росією.

Комісія IBU дійшла висновків, згідно з якими він приховував позитивні допінг-проби російських біатлоністів за хабарі, які росіяни виплачували йому послугами у вигляді замовлення повій і поїздок на полювання.