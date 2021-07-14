УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Крим "російським" називати не можна: Росія дала вказівки спортсменам перед Олімпіадою у Токіо

14 липня 2021, 13:54

Спортсменам з Росії радять нічого не казати про допінговий скандал і прийом росіянами заборонених препаратів.

Крим, Україна
Росіянам заборонили говорити про Крим як про "російську територію" на Олімпіаді у Токіо / УНІАН

Олімпійський комітет Росії (ОКР) розіслав російським спортсменам перед Олімпіадою у Токіо інструкцію про те, як їм слід відповідати на політичні питання. Зокрема, на запитання "чий Крим?!"або Донбас, вони повинні відповідати коротко: No comment. Про допінгові скандали і санкції проти російських спортивних команд також говорити не можна.

Як повідомляє видання Ведомости, в ОКР підтвердили, що такий документ дійсно готується, а інструкцію вже розіслали спортсменам, які повинні взяти участь в Олімпійських Іграх у Токіо, що відкриваються 23 липня.

Зокрема, олімпійський комітет попереджає, що перед початком змагань журналісти можуть почати ставити їм незручні запитання "провокаційного характеру". Потрібно знати, як правильно відповідати, щоб не було проблем, а також дуже уважно стежити за публікацією контенту в соціальних мережах.

"Ретельно і уважно ставтеся до того, що ви пишете, які фото викладаєте, ставите лайки або залишаєте коментарі", - зазначено в інструкції.

Причому окупований Крим, всупереч мантрі російської пропаганди, територією Росії називати не радять. Те ж саме стосується і теми Донбасу. На ці питання треба відповідати: No comment.читайте також"Русофоби і клептократи": у Криму після статті Путіна спалахнули ідеєю нової агресії проти України

Реклама

Заборонено також обговорювати допінгові скандали з російськими олімпійцями. Спортсменам слід говорити, що вони ніколи не брали участі в такій діяльності, а санкції проти Росії через допінг повинні коментувати представники організацій, які їх ввпроваджували.

Крім того, російські спортсмени через антидопінгові санкції повинні будуть виступати не під своїм національним прапором. Рекомендується казати, що вони все одно представляють Росію і хотіли б чути російський гімн.

Скандал з приховуванням допінг-проб російських біатлоністів

У січні колишній глава Міжнародного союзу біатлоністів( IBU), 74-річний норвежець Андерс Бессеберг став фігурантом скандалу, пов'язаного з Росією.

Комісія IBU дійшла висновків, згідно з якими він приховував позитивні допінг-проби російських біатлоністів за хабарі, які росіяни виплачували йому послугами у вигляді замовлення повій і поїздок на полювання.

новини Росії новини України новини Криму
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолоданняСиноптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання Астролог назвав топ-3 найрозумніших знаків ЗодіакуАстролог назвав топ-3 найрозумніших знаків Зодіаку Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і ПавлаПрикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла Арсен Аваков офіційно подав у відставкуАрсен Аваков офіційно подав у відставку Прикмети на 14 липня: що не можна робитиПрикмети на 14 липня: що не можна робити

Останні новини

18:21

Прикмети на 16 липня: що не можна робити в Маків день і як уберегти себе від біди

18:03

Тіло пенсіонера пролежало в квартирі 7 місяців: київський адвокат намагався заволодіти житлом дідуся

17:50

Найсмачніше варення з агрусу на зиму: прості рецепти Відео

17:45

Макс Чмерковський став новим суддею шоу Танці з зірками 2021

17:38

Лідер збірної України після феєрії на Євро-2020 готується змінити клуб в Європі Відео

Реклама
17:33

У Москві від коронавірусу помер Петро Мамонов - легендарний музикант та актор Відео

17:28

Кар'єра Меган Маркл різко злетіла до небес в компанії Netflix

17:10

Ремонт в рекордні терміни: правий проїзд траси Київ - Бориспіль відкриється вже на вихідних

17:03

Найспекотніша з 1881 року: ніч на 15 липня в Києві побила всі рекорди Відео

17:02

У ЄС заявили про відкриття кордонів для туристів з України та визнання українських COVID-паспортів Відео

16:57

Дослідження VoxUkraine спростувало фейки про реформу містобудівництва

16:45

У Метінвесті розповіли про плани переходу на екологічно безпечне виробництво

16:29

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія

16:25

Анна Трінчер вперше назвала причину скандалу з голими фото Jerry Heil

16:21

Сфотографували в роздягальні і виклали на порносайт: на одеському пляжі зняли неповнолітню

16:15

Українців готують до різкого зростання тарифів на опалення: кого змусять розщедритися Відео

16:12

Під Дніпром знайшли зарізаним чоловіка, який по ТБ розповів про знущання над своєю дитиною

15:57

Удар США і Європи по Росії з Китаєм: в ЄС закликали не визнавати осінні вибори до Держдуми Відео

15:44

Як українці називали дітей у 2021 році: найпопулярніші та найоригінальніші імена Відео

15:20

Космічний Джем Нові легенди - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros Відео

Реклама
15:18

У НБУ спрогнозували, коли Україна зможе отримати транш МВФ до кінця року Відео

15:16

Гороскоп на тиждень для всіх: коли буде найважче та у який день протипоказаний алкоголь Відео

15:15

Більше, ніж регулярні огляди: що потрібно для здорового зору Відео

15:07

День бухгалтера в Україні: дата та історія свята

15:00

Обов'язкове щеплення від COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали головну мету Відео

14:34

Яка користь для організму від агрусу: п'ять вражаючих переваг Відео

14:30

Україну накриває потужна африканська хмара пилу: синоптик попередив про небезпеку Відео

14:26

Болісна спека і ніякого кондиціонера: у Києві водій тролейбуса помер прямо за кермом Відео

14:05

Дочка Сумської звабливо показала груди, обтягнуті занадто тугим купальником

14:03

Зустріч Зеленського, Путіна, Меркель і Макрона щодо Донбасу: у Кремлі оголосили про підтримку саміту

14:00

"Цього літа": у Байдена анонсували візит Зеленського, але не уточнили дату Відео

13:43

Гола Христина Асмус грайливо постріляла оченятами шанувальникам

13:40

Законопроект 3508-д не передбачає автоматичного списання боргів - Асоціація

13:40

Симптоми індійського штаму коронавірусу і прояви: що потрібно знати Відео

13:09

Удар по Газпрому або "велика перемога" України: суд в ЄС виніс рішення щодо Північного потоку Відео

13:08

Восени на українців чекає новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше Відео

12:49

Скандальна стаття Путіна: У Кремлі відповіли на питання про територіальні претензії до України Відео

12:41

"Загнали в аут": Даша Квіткова назвала ім'я сина і насмішила його новим костюмчиком

12:29

Як зрозуміти, наскільки у вас сильний імунітет: п'ять маркерів Відео

12:03

У Миргороді за програмою "Велике будівництво" ремонтують історичні будівлі для шкіл мистецтв

Реклама
12:02

Найближчого року галузь теплокомуненерго не запрацює на ринкових умовах - експерт

11:59

ВМС України озброїли грізним ударним безпілотником з Туреччини

11:58

Вболівальники обрали найкращий гол Євро-2020 – це не шедевр Ярмоленка Відео

11:43

Інтимні фото Jerry Heil топлес в мережі викликали фурор

11:43

У Туреччині затримали судно з українцями: моряків звинувачують у контрабанді наркотиків

11:35

Болісна спека до +38°: синоптик запевнила українців у швидкому похолоданні і назвала терміни Відео

11:02

Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП - стало відомо про стан ведучої 1+1 Відео

10:39

Як захистити печінку: п'ять найкращих добавок для здоров'я печінки Відео

10:37

"Закохує з першого візиту": Україна отримала офіційний акаунт в Instagram

10:18

Рада прийняла відставку глави МВС Арсена Авакова Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти