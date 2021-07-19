Битва за Лігу чемпіонів: Шахтар у кваліфікації битиметься з бельгійським Генком

Шахтар дізнався суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів / Reuters

Віце-чемпіон України донецький Шахтар зіграє з бельгійським Генком у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів розіграшу 2021/2022.

Згідно з результатами жеребкування, що відбулася в швейцарському Ньоні, перший матч відбудеться в Бельгії 3 серпня. Поєдинок у відповідь пройде в Києві 10 серпня.

Відзначимо, що жеребкування відбіркового раунду було поділене на два етапи і першими своїх суперників дізналися чемпіони своїх країн, а потім всі інші.

Шлях чемпіонів

Динамо Загреб (Хорватія) / Омонія (Кіпр) - Легія (Польща)/ Флора (Естонія);

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / ЧФР (Румунія) - Слован (Словаччина)/ Янг Бойз (Швейцарія);

Олімпіакос (Греція)/ Нефтчі (Азербайджан) - Мура (Словенія)/ Лудогорець (Болгарія);

Кайрат (Казахстан) / Црвена Звезда (Сербія) - Алашкерт (Вірменія)/ Шериф (Молдова);

Мальме (Швеція) / ХІК (Фінляндія) — Рейнджерс (Шотландія);

Ференцварош(Угорщина) / Жальгіріс (Литва) — Славія (Чехія).

Шлях представників ліг

ПСВ (Нідерланди) / Галатасарай — Туреччина) - Селтік (Шотландія)/ Мітьюлланд (Данія);

Спартак (Росія) - Бенфіка (Португалія);

Монако (Франція) — Рапід (Австрія)/ Спарта (Чехія).

Нагадаємо, Шахтар завершив виступи в Лізі чемпіонів восени 2020 року.

За сумою двох зустрічей 1: 5 від Роми колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки вони вилетіли в Лігу Європи.