Битва за Лігу чемпіонів: Шахтар у кваліфікації битиметься з бельгійським Генком

Перший матч Генк - Шахтар відбудеться в Бельгії 3 серпня.
Віце-чемпіон України донецький Шахтар зіграє з бельгійським Генком у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів розіграшу 2021/2022.
Згідно з результатами жеребкування, що відбулася в швейцарському Ньоні, перший матч відбудеться в Бельгії 3 серпня. Поєдинок у відповідь пройде в Києві 10 серпня.
Відзначимо, що жеребкування відбіркового раунду було поділене на два етапи і першими своїх суперників дізналися чемпіони своїх країн, а потім всі інші.
Шлях чемпіонів
- Динамо Загреб (Хорватія) / Омонія (Кіпр) - Легія (Польща)/ Флора (Естонія);
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / ЧФР (Румунія) - Слован (Словаччина)/ Янг Бойз (Швейцарія);
- Олімпіакос (Греція)/ Нефтчі (Азербайджан) - Мура (Словенія)/ Лудогорець (Болгарія);
- Кайрат (Казахстан) / Црвена Звезда (Сербія) - Алашкерт (Вірменія)/ Шериф (Молдова);
- Мальме (Швеція) / ХІК (Фінляндія) — Рейнджерс (Шотландія);
- Ференцварош(Угорщина) / Жальгіріс (Литва) — Славія (Чехія).
Шлях представників ліг
- ПСВ (Нідерланди) / Галатасарай — Туреччина) - Селтік (Шотландія)/ Мітьюлланд (Данія);
- Спартак (Росія) - Бенфіка (Португалія);
- Монако (Франція) — Рапід (Австрія)/ Спарта (Чехія).
Нагадаємо, Шахтар завершив виступи в Лізі чемпіонів восени 2020 року.
За сумою двох зустрічей 1: 5 від Роми колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки вони вилетіли в Лігу Європи.
Автор: Олексій Тичина