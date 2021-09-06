Пеле переніс серйозну операцію

Пеле переніс операцію з видалення пухлини

Бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Її виявили при плановому обстеженні, пише Facebook знаменитого спортсмена.

"Минулої суботи переніс операцію з видалення підозрілої пухлини в товстій кишці. Вона була виявлена під час обстеження, про яке я повідомляв минулого тижня", - написав футболіст.

Пеле зазначив, що після операції відчуває себе добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.

читайте такожСтали відомі нові деталі зміни тренера збірної України з футболу

У свою чергу телеканал Globo зазначає, що Пеле шостий тиждень поспіль залишається у лікарні, після планової госпіталізації.

Раніше головред писав про те, що в Сан-Паулу (Бразилія) легенда світового футболу Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) потрапив до лікарні імені Альберта Ейнштейна після того, як знепритомнів.