Пеле переніс серйозну операцію

Пеле зазначив, що після операції почувається добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.
Бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Її виявили при плановому обстеженні, пише Facebook знаменитого спортсмена.
"Минулої суботи переніс операцію з видалення підозрілої пухлини в товстій кишці. Вона була виявлена під час обстеження, про яке я повідомляв минулого тижня", - написав футболіст.
Пеле зазначив, що після операції відчуває себе добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.
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У свою чергу телеканал Globo зазначає, що Пеле шостий тиждень поспіль залишається у лікарні, після планової госпіталізації.
Раніше головред писав про те, що в Сан-Паулу (Бразилія) легенда світового футболу Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) потрапив до лікарні імені Альберта Ейнштейна після того, як знепритомнів.