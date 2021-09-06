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Пеле переніс серйозну операцію

6 вересня 2021, 22:19

Пеле зазначив, що після операції почувається добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.

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Пеле переніс операцію з видалення пухлини

Бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Її виявили при плановому обстеженні, пише Facebook знаменитого спортсмена.

"Минулої суботи переніс операцію з видалення підозрілої пухлини в товстій кишці. Вона була виявлена під час обстеження, про яке я повідомляв минулого тижня", - написав футболіст.

Пеле зазначив, що після операції відчуває себе добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.

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У свою чергу телеканал Globo зазначає, що Пеле шостий тиждень поспіль залишається у лікарні, після планової госпіталізації.

Раніше головред писав про те, що в Сан-Паулу (Бразилія) легенда світового футболу Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) потрапив до лікарні імені Альберта Ейнштейна після того, як знепритомнів.

viber
футбол пухлина Пеле кишкова інфекція
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