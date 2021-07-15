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Лідер збірної України після феєрії на Євро-2020 готується змінити клуб в Європі

15 липня 2021, 17:38

Роман Яремчук близький до переходу в португальську Бенфіку.

Роман Яремчук
Яремчук близький до переходу в Бенфіку / УНІАН

Нападник Роман Яремчук став справжнім лідером атаки збірної України на Євро-2020, відзначившись 2-ма голами і 1-м асистом. Гра українця привернула увагу клубів Англії, Італії та Португалії.

За інформацією бельгійського видання Voetbal24, 25-річний форвард прийняв фінансові умови контракту, які запропонувало керівництво "Бенфіки". Втім, переговори між клубами тривають.

Повідомляється, що до гравця також виявляють інтерес "Мілан" і "Вест Хем", проте перехід в один з португальських грандів здається Роману найбільш перспективним – не в останню чергу через можливість зіграти в Лізі чемпіонів.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює українського нападника в 15 мільйонів євро, проте "Гент" хоче виручити за трансфер Яремчука мінімум 20 мільйонів євро. Його контракт з нинішнім клубом діє до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо, що Роман Яремчук перейшов до Гента з київського Динамо влітку 2017 року за два мільйони євро. Відтоді він провів за бельгійський клуб 152 матчі, відзначившись 61 голом і 18 асистами, у такий спосіб ставши найкращим бомбардиром "індіанців" за останні 40 років.

Раніше Главред писав, що Яремчук і його партнер по збірній Віталій Миколенко потрапили в скандал після фото з Бастою.

Евро-2020 збірна України з футболу Роман Яремчук
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