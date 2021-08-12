Лідер збірної України Яремчук відмовився давати інтерв'ю журналісту з Москви російською мовою

Не на камеру Роман Яремчук все ж таки поспілкувався з російським журналістом зрозумілою йому мовою / twitter.com/slbenfica_en

Форвард збірної України та португальської Бенфіки Роман Яремчук після матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського Спартака відмовився записувати на камеру інтерв'ю російською мовою.

Кореспондент і заступник головного редактора видання Спорт-Експрес Максим Алланазаров анонсував інтерв'ю з Яремчуком, але додав у своєму Telegram-каналі, що відео з футболістом не буде. За його словами, на камеру Яремчук був готовий спілкуватися лише українською мовою.

"Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", – зазначив журналіст.

При цьому не на камеру Яремчук інтерв'ю все ж таки дав.

Як відомо, минулого тижня Бенфіка підписала п'ятирічний контракт з 25-річним гравцем збірної України Романом Яремчуком. У матчі проти московського Спартака (2:0) українець вийшов на заміну на 64-й хвилині та взяв участь у другому голі своєї команди: після його удару м'яч влетів у ворота від ноги Самюеля Жиго.

Нагадаємо, в середині липня зірки української футбольної збірної Віталій Миколенко та Роман Яремчук, пребуваючи на відпочинку на одному з турецьких курортів, потрапили в скандал після фото з Бастою.

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