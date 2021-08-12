Лідер збірної України Яремчук відмовився давати інтерв'ю журналісту з Москви російською мовою

Кореспондент видання Спорт-Експрес Максим Алланазаров розповів, що Роман Яремчук був готовий спілкуватися на камеру лише українською мовою.
Форвард збірної України та португальської Бенфіки Роман Яремчук після матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського Спартака відмовився записувати на камеру інтерв'ю російською мовою.
Кореспондент і заступник головного редактора видання Спорт-Експрес Максим Алланазаров анонсував інтерв'ю з Яремчуком, але додав у своєму Telegram-каналі, що відео з футболістом не буде. За його словами, на камеру Яремчук був готовий спілкуватися лише українською мовою.
"Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", – зазначив журналіст.
При цьому не на камеру Яремчук інтерв'ю все ж таки дав.
Як відомо, минулого тижня Бенфіка підписала п'ятирічний контракт з 25-річним гравцем збірної України Романом Яремчуком. У матчі проти московського Спартака (2:0) українець вийшов на заміну на 64-й хвилині та взяв участь у другому голі своєї команди: після його удару м'яч влетів у ворота від ноги Самюеля Жиго.
Нагадаємо, в середині липня зірки української футбольної збірної Віталій Миколенко та Роман Яремчук, пребуваючи на відпочинку на одному з турецьких курортів, потрапили в скандал після фото з Бастою.
Мовний скандал зі збірною України - про що раніше повідомляв Главред:
- Під час чемпіонату Євро-2020 автор вирішального голу в грі зі Швецією Артем Довбик нарвався на критику через його спілкування російською мовою під час пресконференції.
- Письменниця Лариса Ніцой назвала Довбика "марсіанином" і "московитом".
- Пізніше Ніцой розповіла, що до неї нібито дзвонив герой матчу нападник Артем Довбик, якого вона критикувала за використання російської мови.
- Але пізніше з'ясувалося, що вона стала жертвою телефонного розіграшу.