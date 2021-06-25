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Лідер України на Євро-2020 потрапив до команди найкращих гравців групового етапу

25 червня 2021, 14:57

31-річний вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко проводить добротний турнір.

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко - у символічній збірній Євро-2020 / скріншот

На стадії групового етапу чемпіонату Європи-2020 збірна України показала неоднозначну гру, проваливши другий тайм з Північною Македонією і поєдинок проти Австрії.

Втім, лідер "жовто-синіх" Андрій Ярмоленко всі три матчі провів на високому рівні, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею. Така ефективність дозволила Ярмолі увійти до символічної збірної найкращих футболістів Євро-2020 за підсумками групового етапу.

Компанію 31-річному українцю склали: Доннарумма (Італія), Дюмфріс (Нідерланди), Лапорт (Іспанія), Меньє (Бельгія), Вейналдум (Нідерланди), Шакірі (Швейцарія), Форсберг (Швеція), Депай (Нідерланди), Шик (Чехія) і Кріштіану Роналду (Португалія).

Нагадаємо, що за іронією долі в 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє з тими самими шведами, які витягли "синьо-жовтих" у плей-офф завдяки перемозі над Польщею 3:2. Матч відбудеться 29 червня о 22:00.

У разі виграшу в цьому поєдинку в 1/4 фіналу українців чекає переможець пари Англія – Німеччина. А в разі потрапляння до півфіналу збірна України може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку в матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи.

Швеция Андрій Ярмоленко Евро-2020 збірна України з футболу
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