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Ліга чемпіонів: Манчестер Сіті обіграв Боруссію Д, а Реал пройшов Ліверпуль

14 квітня 2021, 23:55

Увечері 14 квітня остаточно стало ясно, які команди гратимуть у півфіналі Ліги чемпіонів. Реал Мадрид і Манчестер Сіті будуть грати серед них.

Боруссія Д - Манчестер Сіті

Після першого матчу, в якому мінімальну перемогу здобули підопічні Пепа Гвардіоли, німцям з Боруссії потрібно було кров з носа йти вперед і забивати. І у них це вийшло ще на самому початку матчу.

На 15-й хвилині Холанд отримав м'яч на лівому краю чужого штрафного майданчика, пішов трохи вбік, потім здав назад і пішов у центр. М'яч після рикошету відскочив на Беллінгема. Той красивим ударом направив снаряд в праву від себе дев'ятку. Едерсон м'яча торкнувся, але від гола не врятував - 1:0.
МанСіті відповів через десять хвилин. Де Брейне отримав м'яч у чужому штрафному майданчику після втрати у виконанні Морея. Потім бельгієць пробив у ближній кут, але влучив у поперечину.

На 38-й хвилині українець Зінченко заробив кутовий на лівому фланзі. Де Брейне навісив на дальню штангу, звідки швидко пройшла знижка на воротарську, звідки Олександр головою пробив під поперечину, але Хітц надійно забрав м'яч у руки.

Рахунок змінився вже після перерви.

На 52-й хвилині Фоден з лівого флангу подав у центр штрафного на Джана, який торкнувся м'яча головою, а від неї снаряд відскочив точно в руку. Після довгої наради з асистентами і використання VAR, суддя призначив пенальті, який реалізував Ріяд Марез - 1:1.

На 75-й хвилині гості розіграли кутовий. Швидкий пас назад на Фодена, який з правого кута через штрафний пробив у ближній кут. Хітц відверто проґавив момент і лише злегка торкнувся м'яча - 1:2.

Манчестер Сіті виходить у півфінал.

Ліверпуль-Реал Мадрид

Після того, як іспанці несподівано і з тріском обіграли англійців у першому матчі, стало зрозуміло, що відступати команді Юргена Клоппа нікуди. Потрібно атакувати і відігравати відрив у два голи.

Буквально на 3-й хвилині Шинок віддав довгий пас на Садіо Мане. Той прийняв м'яч м'яко біля чужої штрафної і скинув м'яч на Салаха в штрафну. Єгиптянин в дотик вдарив-але воротар Реала Куртуа ногою парирував м'яч.

На 11-й хвилині бельгієць здійснив ще потужніший сейв. Салах розігнався на правому фланзі, підключив Фірміно, а бразилець відкотив м'яч лівіше на Мілнера. Той метрів з двадцяти п'яти пробив під поперечину, але дилда-Куртуа в ефектному стрибку м'яч витягнув.

Реал відповів-і потужно. Карім Бензема вчасно підкараулив помилку захисника, відібрав у нього м'яч. Далі француз добіг до штрафного майданчика і пробив з рикошетом від ноги турка в ближню штангу.

На 41-й хвилині довгою передачею Вейналдум знайшов Мане у чужій штрафній, той відпасував у центр Салаху. У поспіху єгиптянин пробив повз ворота.

У другому таймі Ліверпулю так і не вдалося забити жодного гола. Реал виходить у півфінал.

футбол Ліга чемпіонів Ливерпуль Реал Мадрид Манчестер Сіті Боруссія Д
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