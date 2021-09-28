Ліга чемпіонів: Шахтар втрачає очки в матчі з Інтером

Донецький Шахтар знову зіграв у нульову нічию з італійським Інтером в рамках другого туру Ліги чемпіонів у групі D.

Піся двох турів у обох клубів по одному очку.

З перших хвилин Шахтар захопив ініціативу, і на 3-й хвилині ледь не відкрили рахунок. Манор Соломон змістився по флангу і потужно пробив поруч з поперечиною.

Вже на самому початку матчу у донецького Шахтаря трапилася втрата. Думфріс працював на правому фланзі, і на 10-й хвилині вибив з гри Траоре. Нідерландець впав на ногу легіонеру українського клубу, змусивши того достроково завершити матч. Лікарі відразу показали, що потрібна заміна.

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На 49-й хвилині Шахтар міг відкрити рахунок, але м'яч полетів повз ворота.

На останніх хвилинах міланці двічі могли забивати, але бездоганно зіграв капітан збірної України Андрій П'ятов.

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Таким чином результат матчу Шахтар-Інтер 0: 0.

Зазначимо, завтра, 29 вересня київське Динамо зустрінеться з Баварією.