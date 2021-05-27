Ліга Європи завершилася видовищним фіналом: кубок УЄФА вперше виграла "Жовта субмарина"

Вільярреал став переможцем Ліги Європи / Reuters

Ліга Європи 2020/2021 завершилася – у фіналі іспанський клуб Вільярреал ("Жовта субмарина") у польському Гданську здобув перемогу над англійською командою Манчестер Юнайтед ("Червоні дияволи") та вперше у своїй історії виграв Кубок УЄФА.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, і було два овертайми, під час яких ніхто не забив. Доля кубка вирішилася у серії післяматчевих пенальті – фатальним виявився один м'яч, повідомляє football.ua.

В основний час рахунок першими відкрили іспанці – нападник Жерар Морено увігнав м'яч у сітку воріт англійців на 29 хвилині матчу. "Червоні дияволи" змогли наздогнати супротивників лише у другій половині матчу – рахунок зрівняв форвард Едінсон Кавані.

Після завершення другого овертайму почалася серія пенальті. Спочатку пробили всі польові гравці обох команд й змогли забити голи. Пізніше черга дійшла до воротарів.

Голкіпер Вільярреала Херонімо Рульї відправив м'яч у правий верхній кут воріт, а воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не забив гол.

По пенальті Вільярреал переміг Манчестер Юнайтед з рахунком 11:10.

Склади команд, голи та попередження

Вільярреал – Манчестер Юнайтед 1 :1 (11:10 по пенальті)

Голи: Морено, 29; Кавані, 55.

Вільярреал: Рульї – Фойт (Гаспар, 88), Альбіоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 88) – Парехо, Капу (Раба, 120+3), Трігерос (Гомес, 77) – Ж. Морено, Бакка (Коклен, 59), Піно (Алькасер, 77).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака (Теллес, 120+3), Лінделеф, Байї (Туанзебе, 116), Шоу – Мактоміней (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) – Грінвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд – Кавані.

Попередження: Капу, Фойт; Байї, Кавані.

Здобувши перемогу у фіналі Ліги Європи, Вільярреал отримав путівку в інший турнір – у Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи Вільярреал обійшов англійський Арсенал та вперше у своїй історії потрапив у фінал турніру. Команді Манчестер Юнайтед у півфіналі вдалося впоратися з італійською Ромою.