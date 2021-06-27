Ломаченко гарно повернувся на ринг після поразки від Лопеса / GettyImages

Український боксер Василь Ломаченко гарно переміг Масаесі Накатані у своєму першому поєдинку після поразки від Теофімо Лопеса за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Уже в першому раунді Ломаченко вдало потрапив з лівої в обличчя суперника, але також отримав і розсічення над чолом після зіткнення головами.

Кровотечу вдалося зупинити, після чого наш боксер встановив домінування на рингу, попри відчутну перевагу японця у зростанні і розмаху рук.

Бій в такому дусі тривав до п'ятого раунду, наприкінці якого Ломаченко відправив японського боксера в нокдаун при виході з клінчу.

Бій завершився у 9-му раунді технічним нокаутом, коли рефері зупинив атаку українця!

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Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Ломаченка у плані габаритів. Зріст японця - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня 2020 року в Лас-Вегасі (США) відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) та американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Ломаченко був активний лише у 3-4 раундах. Американець завдав 659 ударів, з яких цілі досягли 183. Ломаченко викинув 321 удар, а влучив – 141.

Після 12 проведених раундів судді віддали одноголосну перемогу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.