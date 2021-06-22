Луческу розкритикував збірну України за гру з Австрією на Євро-2020 / fcdynamo.kiev.ua

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував настрій українських футболістів на матч за прямий вихід у плей-офф Євро-2020 проти Австрії. Підопічні Андрія Шевченка програли з рахунком 0:1 і посіли третє місце в групі C.

В інтерв'ю виданню AS.ro румунський фахівець заявив, що українські гравці виглядали недостатньо зарядженими на боротьбу. Цим, за його словами, і скористалися наші суперники, зігравши агресивно.

"Насамперед мені не сподобався результат. У мене склалося враження, що українська команда вийшла на поле впевненою в тому, що без проблем зможе домогтися нічиєї. Гравці виглядали розслабленими, легковажно поводилися з м'ячем, чим спокійно скористалися австрійці. Вони були більше агресивними і прямолінійними у всіх епізодах. Вони заслужено перемогли", - поділився своєю думкою Луческу.

Нагадаємо, українська збірна у своєму першому матчі групи C на чемпіонаті Європи з футболу-2020 поступилася (2:3) збірній Нідерландів.

У другому матчі групового турніру збірна України обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1.