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Луческу в шампанському та у повітрі: як Динамо святкувало чемпіонство

25 квітня 2021, 21:26

Віталій Буяльський підскочив до наставника Динамо і облив шампанським Мірчу Луческу.

Динамо стало чемпіоном УПЛ
Динамо завоювало чемпіонство / Facebook / fcdynamoua

У неділю, 25 квітня, відбувся поєдинок двадцять третього туру чемпіонату України, в якому київське Динамо крупно обіграло Інгулець з рахунком 5:0, після чого достроково завоювало чемпіонство.

Після завоювання золотих медалей, які стали для киян першими за останні п'ять років, підопічні Мірчі Луческу дали волю емоціям.

Святкування почалося прямо на лавці запасних столичної команди буквально відразу після фінального свистка арбітра зустрічі.

Відразу ж після завершення зустрічі півзахисник киян Віталій Буяльський висловив свою радість.

Він підскочив до наставника Динамо і облив шампанським головного тренера столичної команди Мірчу Луческу.

Святкування чемпіонства продовжилося і в роздягальні Динамо на НСК Олімпійський.

Футболісти підхопили Луческу і влаштували йому традиційний ритуал гойдання.

У свою чергу, фанати вітали команду біля воріт бази із запаленими фаєрами.

Динамо - чемпіон:

  • У неділю, 25 квітня, київське Динамо в матчі 23-го туру Української прем'єр-Ліги приймало Інгулець з Кіровоградської області.
  • Гра завершилася з рахунком 5:0 на користь підопічних Мірчі Луческу.
  • Таким чином Динамо набрало 58 очок і стало недосяжним для переслідувача – донецького Шахтаря.
  • Додамо, що кияни Востаннє ставали чемпіонами України в сезоні 2015/2016 років.

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