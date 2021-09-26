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"Найкращий боєць планети": Мережа "вибухнула" після тріумфу Усика в бою з Джошуа

26 вересня 2021, 09:34
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На сенсаційну перемогу Олександра Усика відреагували відомі спортсмени та експерти.

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Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / REUTERS

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко записав відео після перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

Разом з ним Усика привітав екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко на відео в Instagram.

"Бій закінчився, ми виграли", - сказав Шевченко.

"Ми не дарма переживали - і все вийшло", - додав Кличко.

Відзначимо, що після цих слів до легенд українського спорту приєднався і сам Олександр Усик.

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/ Скріншот

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 KO) прокоментував перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Сміливо скажу, Усик - найкращий боєць планети. А друг ось, вийшов у ринг, але як лимон з'їв, навіть не обійняв. Це було красиво, яскраво, хвилююче, кожна секунда бою - шедевр від Саші", - написав Редкач у своєму Instagram.

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Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко привітав чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з перемогою над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Немає слів. Просто найкращий", - написав Зінченко у своєму Instagram.

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід відреагувала на перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Емоції переповнюють. Кращий" - написала Білодід у своєму Instagram.

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Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

"Повинен поаплодувати Усику за відмінний тактичний виступ сьогодні. Для Джошуа це не кінець шляху, але не потрібно бути таким обережним і чекати 8-го раунду, щоб покінчити з суперником. Вчися і ставай краще. Усик показав свою породу в рингу. Чемпіон серед аматорів. Олімпійський чемпіон. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті і зараз чемпіон в супертяжах. Це коштувало, щоб йти довгий шлях, старанно працювати і наполегливо домагатися цілей", – написав Льюїс в Twitter.

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Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі і суперник Олександра Усика Тоні Белью прокоментував перемогу українця над Ентоні Джошуа.

"Ніхто не перебоксує Усика. Яким би ти розміром не був, тобі його не перебоксувати", - сказав Белью в трансляції DAZN.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) прокоментував перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Так, мужик, вітаю тебе. Ти зробив це. Мої вітання", - написав Руїс в Instagram. Він також репостнув в сторіс колаж з Усиком.

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Колишній претендент на титул чемпіона світу в напівважкій вазі Ентоні Ярд (20-2, 19 КО) прокоментував перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я хотів, щоб Джошуа переміг, але це був чудовий виступ Усика. Його кар'єрні досягнення божевільні", - написав Ярд в Twitter.

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Колишній чемпіон світу Серхіо Мора прокоментував перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

"Усик - ох**нний пацан. Приходить на батьківщину суперників і забирає їхні серця", – написав Мора в Twitter.

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Абсолютна чемпіонка світу з боксу в середній вазі Кларисса Шилдс прокоментувала перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

"Чорт, вітаю Усика, нового чемпіона світу в суперважкій вазі. Знала, що буде важкий бій, але чекаю, що Джошуа повернеться і займеться справою. Усик чортівськи струснув суперважкий дивізіон. Ось так стають чемпіонами. Не те, що хотіла побачити. Але Олександр цього точно заслужив", – написала Шилдс в Twitter.

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Екс-чемпіон UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов прокоментував перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Вражаючий виступ" – написав Хабіб у своєму Instagram.

Легендарний британський промоутер Едді Хірн прокоментував перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Усик увійшов в історію. Ніяких скарг від Джошуа, але це важка поразка. Він вирішив битися з кращим боксером незалежно від вагової категорії. Це не спрацювало, але він повинен отримати визнання за це. Він був переможений кращою людиною", - сказав Хірн в коментарі Sky Sport.

Відомий боксер і блогер Джейк Пол прокоментував перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

"Вау. Який виступ Усика в переможному бою з Джошуа. Олександр показав чудову боксерську виставу. Знімаю капелюх. Джошуа вже був у такому становищі. Він воскресне, як великі чемпіони. Чорт, я шокований. Хотів, щоб переміг Ентоні", - написав Пол у своєму Twitter.

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Промоутер Лу Ді Белла прокоментував перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Усик - ох**нний, приємний, харизматичний боєць. Чудовий суперважкоатлет і боксер P4P. вітаю мого друга Егіса Клімаса і всю команду Усика. Стільки моїх українських друзів святкують зараз. Хай живе Україна", - написав Ді Белла в Twitter.

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Нагадаємо, раніше Олександр Усик у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа.

Усик відібрав у Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

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