Магучих після скандалу знову з'явилася на фото разом з росіянкою Ласіцкене

Українка наступила на ті ж граблі / Instagram @eleanorpatterson

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих знову сфотографувалася разом з росіянкою Марією Ласіцкене.

Фото опублікувала Австралійська легкоатлетка Елінор Паттерсон на своїй сторінці в Instagram. Спортсменки зробили колективне фото після фіналу Діамантової ліги в Цюріху. Крім того, біля росіянки Ласіцкене стоїть інша наша спортсменка - Ірина Геращенко.

Instagram @eleanorpatterson

На турнірі в Швейцарії Магучих посіла друге місце, поступившись росіянці.

Скандал спалахне з новою силою?

Нагадаємо, Ярослава Магучіх обняла російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо і сфотографувалася разом з росіянкою. Це спровокувало скандал і критику в бік української спортсменки.

У Федерації легкої атлетики України після критики на адресу Магучіх зазначили, що на Олімпійських Іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали один одного – це традиція на всіх без винятку турнірах.