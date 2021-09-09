Магучих після скандалу знову з'явилася на фото разом з росіянкою Ласіцкене

Наша легкоатлетка поступилася росіянці на змаганнях у Швейцарії.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучих знову сфотографувалася разом з росіянкою Марією Ласіцкене.
Фото опублікувала Австралійська легкоатлетка Елінор Паттерсон на своїй сторінці в Instagram. Спортсменки зробили колективне фото після фіналу Діамантової ліги в Цюріху. Крім того, біля росіянки Ласіцкене стоїть інша наша спортсменка - Ірина Геращенко.
На турнірі в Швейцарії Магучих посіла друге місце, поступившись росіянці.
Скандал спалахне з новою силою?
Нагадаємо, Ярослава Магучіх обняла російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо і сфотографувалася разом з росіянкою. Це спровокувало скандал і критику в бік української спортсменки.
У Федерації легкої атлетики України після критики на адресу Магучіх зазначили, що на Олімпійських Іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали один одного – це традиція на всіх без винятку турнірах.